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  • Хави Гарсия близок к аренде в «Бордо», «Зенит» возьмет на себя часть зарплаты игрока

Хави Гарсия близок к аренде в «Бордо», «Зенит» возьмет на себя часть зарплаты игрока

5 июля 2017, 22:42
9

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Хави Гарсия все ближе к аренде во французский «Бордо», сообщает Le Parisien. Сам футболист уже дал согласие на трансфер.

Ситуация несколько осложняется тем, что испанец не готов идти на снижение заработной платы, а французы не готовы выплачивать ему 800 тысяч евро в месяц – такие деньги полузащитник сейчас получает в Санкт-Петербурге. Тем не менее, на компромисс готов пойти «Зенит», который половину оклада хавбека возьмет на себя, а остальные 400 тысяч будет выплачивать «Бордо».

За сине-бело-голубых Хави Гарсия выступает с лета 2014 года и успел провести за них 105 матчей и забить семь голов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Бордо Хави Гарсия
Комментарии (9)
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ttter
1499284051
10 миллионов евро в год!!!!!!!! Получает абсолютно средний футболист.Это катастрофа!!!!!!
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STAFOR13
1499284349
бред, отпускать такого игрока в аренду очень глупо, ещё и зарплату платить, предложение в 20 млн из Китая не приняли, а в аренду Бордо за копейки отдадут ещё и платить будут.
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кошмарик
1499284823
чо?? 9,6 ляма ойро в год?? бред сивой кобылы..
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Жентус
1499284994
Не очень понимаю, зачем его вообще отдавать и зачем на таких условиях? "Избавляться" от игроков можно и продавая их... А не такими странными способами.
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Red narva
1499285781
Надеются приобрести более талантливых игроков?В Россию не очень то все и стремятся!Как бы распродав своих звезд не остаться с носом!!!
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Тамхар
1499364164
Во, это по-нашему, по-Зенитовски - платить игроку, который играет в другой команде! А Мутко у ВВП на это разрешение взял?
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