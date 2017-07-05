Хави Гарсия близок к аренде в «Бордо», «Зенит» возьмет на себя часть зарплаты игрока

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Хави Гарсия все ближе к аренде во французский «Бордо», сообщает Le Parisien. Сам футболист уже дал согласие на трансфер.

Ситуация несколько осложняется тем, что испанец не готов идти на снижение заработной платы, а французы не готовы выплачивать ему 800 тысяч евро в месяц – такие деньги полузащитник сейчас получает в Санкт-Петербурге. Тем не менее, на компромисс готов пойти «Зенит», который половину оклада хавбека возьмет на себя, а остальные 400 тысяч будет выплачивать «Бордо».

За сине-бело-голубых Хави Гарсия выступает с лета 2014 года и успел провести за них 105 матчей и забить семь голов.