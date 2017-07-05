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    Хави Гарсия близок к аренде в «Бордо», «Зенит» возьмет на себя часть зарплаты игрока

    Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Хави Гарсия все ближе к аренде во французский «Бордо», сообщает Le Parisien. Сам футболист уже дал согласие на трансфер.

    Ситуация несколько осложняется тем, что испанец не готов идти на снижение заработной платы, а французы не готовы выплачивать ему 800 тысяч евро в месяц – такие деньги полузащитник сейчас получает в Санкт-Петербурге. Тем не менее, на компромисс готов пойти «Зенит», который половину оклада хавбека возьмет на себя, а остальные 400 тысяч будет выплачивать «Бордо».

    За сине-бело-голубых Хави Гарсия выступает с лета 2014 года и успел провести за них 105 матчей и забить семь голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2017 22:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 6 июля 2017, 21:02

      Во, это по-нашему, по-Зенитовски - платить игроку, который играет в другой команде! А Мутко у ВВП на это разрешение взял?

      0
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      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 23:16

      Надеются приобрести более талантливых игроков?В Россию не очень то все и стремятся!Как бы распродав своих звезд не остаться с носом!!!

      1
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      Рейтинг: +549

      Жентус 5 июля 2017, 23:03

      Не очень понимаю, зачем его вообще отдавать и зачем на таких условиях? "Избавляться" от игроков можно и продавая их... А не такими странными способами.

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Жентус 5 июля 2017, 23:20

      Потому что через год лимит другой будет, и клубы смогут ставить в основу 10 иностранцев. Тогда возможно и Мак, и Гарсия найдут себе место на поле.

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 5 июля 2017, 23:00

      чо?? 9,6 ляма ойро в год?? бред сивой кобылы..

      2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 5 июля 2017, 22:52

      бред, отпускать такого игрока в аренду очень глупо, ещё и зарплату платить, предложение в 20 млн из Китая не приняли, а в аренду Бордо за копейки отдадут ещё и платить будут.

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 5 июля 2017, 22:47

      10 миллионов евро в год!!!!!!!! Получает абсолютно средний футболист.Это катастрофа!!!!!!

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