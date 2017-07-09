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    Ребров рассчитывает выиграть Суперкубок России, не загадывая на успех в Лиге чемпионов

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров после награждения команды чемпионскими медалями признался, что сейчас идет подготовка к предстоящему Суперкубку России. Об участии в Лиге чемпионов в «Спартаке» пока не думают.

    «Серебряную медаль в 2012 году получал со мной старший сын Платон. У меня была мечта, чтобы младшего тоже наградили медалью. Счастлив, что все сбылось. Теперь хочу порадовать супругу.

    Достойным выступлением в Лиге чемпионов? Не хочется загадывать так далеко. Ближайший турнир – матч за Суперкубок. Сейчас все мысли о нем. Думаю, у нас есть хорошие шансы на успех.

    Только что на экране крутили видеоролики, посвященные прошлому сезону. Очень трогательно. Честно, на глаза даже слезы наворачивались. Сейчас, наверное, к нам приходит осознание: «Мы чемпионы!» Смотришь кадры и вспоминаешь, как сложно это было сделать», – рассказа Ребров.

    В матче за Суперкубок России «Спартаку» предстоит сразиться с «Локомотивом».

    Источник: ФК «Спартак»

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    09.07.2017 06:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 9 июля 2017, 12:25

      Да, г-н Ребров, всё надо делать постепенно, по мере поступления проблем.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 9 июля 2017, 11:19

      надеюсь локо возьмет суперкубок ) хочется чтобы матч был интересным

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 9 июля 2017, 10:17

      мы тоже рассчитываем на Суперкубок

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 9 июля 2017, 10:02

      Надо брать кубок обязательно.

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