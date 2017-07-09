Ребров рассчитывает выиграть Суперкубок России, не загадывая на успех в Лиге чемпионов

Голкипер «Спартака» Артем Ребров после награждения команды чемпионскими медалями признался, что сейчас идет подготовка к предстоящему Суперкубку России. Об участии в Лиге чемпионов в «Спартаке» пока не думают.

«Серебряную медаль в 2012 году получал со мной старший сын Платон. У меня была мечта, чтобы младшего тоже наградили медалью. Счастлив, что все сбылось. Теперь хочу порадовать супругу.

Достойным выступлением в Лиге чемпионов? Не хочется загадывать так далеко. Ближайший турнир – матч за Суперкубок. Сейчас все мысли о нем. Думаю, у нас есть хорошие шансы на успех.

Только что на экране крутили видеоролики, посвященные прошлому сезону. Очень трогательно. Честно, на глаза даже слезы наворачивались. Сейчас, наверное, к нам приходит осознание: «Мы чемпионы!» Смотришь кадры и вспоминаешь, как сложно это было сделать», – рассказа Ребров.

В матче за Суперкубок России «Спартаку» предстоит сразиться с «Локомотивом».