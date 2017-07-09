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    Источник: «Барселоне» не удалось вернуть Бельерина, каталонцы нацелились на Киммиха

    «Бомбардир» писал об интересе к защитнику «Арсенала» Эктору Бельерину, который покинул каталонский клуб в 2011 году. Издание Marca сообщило о том, что переговоры с лондонским клубом закончились неудачно. Теперь сине-гранатовые рассматривают вариант покупки Джошуа Киммиха «Баварии».

    В минувшем сезоне 22-летний Киммих принял участие в 40 матчах, в которых забил девять мячей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника сборной Германии в 25 миллионов евро.

    Немец принял участие в победном для команды Йоахима Лева Кубке конфедераций.

    Источник: Marca

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    09.07.2017 01:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 9 июля 2017, 10:01

      от локтя, вам бавария покажет!

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