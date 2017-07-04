Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: «Барселона» проведет переговоры с «Арсеналом» по возвращению Бельерина

    Испанское издание COPE сообщило о том, что на следующей неделе состоятся переговоры между «Барселоной» и «Арсеналом». Каталонский клуб хочет выкупить права на флангового защитника Эктора Бельерина, который является воспитанником Ла Масии.

    В 2011 году испанец присоединился к молодежной команде «Арсенала» за 500 тысяч евро, а два года спустя подписал взрослый контракт. В минувшем сезоне на счету Бельерина один гол и отдал пять результативных передач в 42 встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 30 миллионов. В январе защитник продлил контракт с «канонирами» до 2023 года.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2017 00:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11