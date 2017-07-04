Источник: «Барселона» проведет переговоры с «Арсеналом» по возвращению Бельерина

Испанское издание COPE сообщило о том, что на следующей неделе состоятся переговоры между «Барселоной» и «Арсеналом». Каталонский клуб хочет выкупить права на флангового защитника Эктора Бельерина, который является воспитанником Ла Масии.

В 2011 году испанец присоединился к молодежной команде «Арсенала» за 500 тысяч евро, а два года спустя подписал взрослый контракт. В минувшем сезоне на счету Бельерина один гол и отдал пять результативных передач в 42 встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 30 миллионов. В январе защитник продлил контракт с «канонирами» до 2023 года.