Источник: Дани Алвес отказался переходить в «Манчестер Сити» и станет игроком «ПСЖ»

В июне «Бомбардир» писал о том, что «Манчестер Сити» близок к покупке защитника «Ювентуса» Дани Алвеса. Одним из ключевых аспектов трансфера считалось знакомство с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, с которым бразилец сотрудничал в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. Позже туринский клуб объявил об уходе 34-летнего защитника.

Согласно Daily Record, Алвес изменил решение и намерен подписать контракт с «Пари Сен-Жермен». О сумме сделки и сроке будущего соглашения не сообщается. Источник уточняет, что прежде игрок договорился с манчестерским клубом о прохождении медосмотра.

Алвес стал игроком «Ювентуса» в июле 2016 года, перейдя в статусе свободного агента. В дебютном сезоне за туринский клуб игрок сборной Бразилии забил шесть голов и отдал семь результативных передач в 33 матчах.