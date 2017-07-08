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    Источник: Дани Алвес отказался переходить в «Манчестер Сити» и станет игроком «ПСЖ»

    В июне «Бомбардир» писал о том, что «Манчестер Сити» близок к покупке защитника «Ювентуса» Дани Алвеса. Одним из ключевых аспектов трансфера считалось знакомство с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, с которым бразилец сотрудничал в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. Позже туринский клуб объявил об уходе 34-летнего защитника.

    Согласно Daily Record, Алвес изменил решение и намерен подписать контракт с «Пари Сен-Жермен». О сумме сделки и сроке будущего соглашения не сообщается. Источник уточняет, что прежде игрок договорился с манчестерским клубом о прохождении медосмотра.

    Алвес стал игроком «Ювентуса» в июле 2016 года, перейдя в статусе свободного агента. В дебютном сезоне за туринский клуб игрок сборной Бразилии забил шесть голов и отдал семь результативных передач в 33 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2017 23:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 9 июля 2017, 19:14

      Теперь будет он по клубам кататься

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