Источник: «Спартак» – в числе претендентов на Азмуна

По информации Cittaceleste, «Спартак» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Ростова» Сердара Азмуна. Напомним, 22-летний игрок уже прошел медобследование в «Рубине», однако пока не заключил контракт с казанцами.

Ранее сообщалось, что также на иранца претендуют «Лацио» и «Бешикташ». Источник утверждает, что римский клуб лидирует в борьбе за футболиста с небольшим перевесом.

В прошлом розыгрыше РФПЛ Азмун принял участие в 27-ми поединках, отметившись семью голами и одной результативной передачей.