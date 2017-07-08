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Источник: «Спартак» – в числе претендентов на Азмуна

8 июля 2017, 18:45
12

По информации Cittaceleste, «Спартак» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Ростова» Сердара Азмуна. Напомним, 22-летний игрок уже прошел медобследование в «Рубине», однако пока не заключил контракт с казанцами.

Ранее сообщалось, что также на иранца претендуют «Лацио» и «Бешикташ». Источник утверждает, что римский клуб лидирует в борьбе за футболиста с небольшим перевесом.

В прошлом розыгрыше РФПЛ Азмун принял участие в 27-ми поединках, отметившись семью голами и одной результативной передачей.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Азмун Сердар
Комментарии (12)
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SERGEI12345
1499528944
пришелся бы ко двору!
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zigbert
1499529486
Пока это слухи и не более того.
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a-rakhmatov
1499529975
Курбан Бердыев не отдаст Азмуна
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zico2205
1499530653
Ну если Ростов и Азмуна профукает , не заработав ни копейки- то надо разгонять все руководство клуба....
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Aleksandr_1986_Spb_
1499531738
Нет смысла особого у Спартака за него бороться, т.к. легионер. 4 легионера на 1 позицию (Зе, Адриано, Мельгарехо, Азмун) - явный перебор. Лучше взять Федю Смолова с учётом лимита.
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shinnik
1499532429
Впервые фраза прозвучала у Ильфа и Петрова- "12 стульев"? "Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. - Прибавить надо​,- сказал мальчик по-извозчичьи. - От мертвого осла уши. Получишь у ​Пушкина. До свидания, дефективный. " Что имел ввиду бойкий на язык Остап под ушами осла? Да думаю, их и имел. Вам нужны уши осла, да еще и мертвого? Мне - нет. Меткое выражение было подхвачено народом и превратилось в идиому, означающую ироничный отказ на просьбу или требование - предложение получить взамен желаемого нечто абсолютно ненужное...) Не моё.Но подписываюсь..
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Диктор
1499532859
Вот кто уж точно не нужен Спартаку.
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Sany-116
1499538008
Ни когда Азмун не пойдёт в спартак.
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Таганский
1499551715
Я, конечно, уже не буду оспаривать решение бегунков из Ростова.. Но, если Азмун примет правильное мужское решение остаться хотя бы до следующего трансфера в Ростове.. - я буду первый, кто заорет, что Азмун - мужик!!
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