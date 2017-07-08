Источник: «Спартак» – в числе претендентов на Азмуна

Я, конечно, уже не буду оспаривать решение бегунков из Ростова..
Но, если Азмун примет правильное мужское решение остаться хотя бы до следующего трансфера в Ростове.. - я буду первый, кто заорет, что Азмун - мужик!!
По информации Cittaceleste, «Спартак» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Ростова» Сердара Азмуна. Напомним, 22-летний игрок уже прошел медобследование в «Рубине», однако пока не заключил контракт с казанцами.
Ранее сообщалось, что также на иранца претендуют «Лацио» и «Бешикташ». Источник утверждает, что римский клуб лидирует в борьбе за футболиста с небольшим перевесом.
В прошлом розыгрыше РФПЛ Азмун принял участие в 27-ми поединках, отметившись семью голами и одной результативной передачей.