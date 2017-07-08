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    Источник: «Спартак» – в числе претендентов на Азмуна

    По информации Cittaceleste, «Спартак» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Ростова» Сердара Азмуна. Напомним, 22-летний игрок уже прошел медобследование в «Рубине», однако пока не заключил контракт с казанцами.

    Ранее сообщалось, что также на иранца претендуют «Лацио» и «Бешикташ». Источник утверждает, что римский клуб лидирует в борьбе за футболиста с небольшим перевесом.

    В прошлом розыгрыше РФПЛ Азмун принял участие в 27-ми поединках, отметившись семью голами и одной результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2017 18:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 9 июля 2017, 01:08

      Я, конечно, уже не буду оспаривать решение бегунков из Ростова..
      Но, если Азмун примет правильное мужское решение остаться хотя бы до следующего трансфера в Ростове.. - я буду первый, кто заорет, что Азмун - мужик!!

      0
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 8 июля 2017, 21:20

      Ни когда Азмун не пойдёт в спартак.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 июля 2017, 19:54

      Вот кто уж точно не нужен Спартаку.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 июля 2017, 19:47

      Впервые фраза прозвучала у Ильфа и Петрова- "12 стульев"?
      "Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль.
      - Прибавить надо​,- сказал мальчик по-извозчичьи.
      - От мертвого осла уши. Получишь у ​Пушкина. До свидания, дефективный. "
      Что имел ввиду бойкий на язык Остап под ушами осла? Да думаю, их и имел. Вам нужны уши осла, да еще и мертвого? Мне - нет. Меткое выражение было подхвачено народом и превратилось в идиому, означающую ироничный отказ на просьбу или требование - предложение получить взамен желаемого нечто абсолютно ненужное...)

      Не моё.Но подписываюсь..

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 8 июля 2017, 19:35

      Нет смысла особого у Спартака за него бороться, т.к. легионер. 4 легионера на 1 позицию (Зе, Адриано, Мельгарехо, Азмун) - явный перебор. Лучше взять Федю Смолова с учётом лимита.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 8 июля 2017, 19:17

      Ну если Ростов и Азмуна профукает , не заработав ни копейки- то надо разгонять все руководство клуба....

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 июля 2017, 19:06

      Курбан Бердыев не отдаст Азмуна

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      Рейтинг: +100685

      zigbert 8 июля 2017, 18:58

      Пока это слухи и не более того.

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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 8 июля 2017, 18:49

      пришелся бы ко двору!

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > SERGEI12345 8 июля 2017, 19:44

      А вместо кого ставить-то?

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