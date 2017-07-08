ФНЛ. «Химки» разгромили «Ротор-Волгоград», «Олимпиец» вырвал ничью у «Авангарда»

В матче первого тура ФНЛ «Химки» дома одержали разгромную победу над «Ротором-Волгоград». Голами в составе хозяев отметились Кузьмичев, Дворников и Малания.

В другой встрече «Олимпиец» сумел уйти от поражения от «Авангарда», благодаря мячу Аюпова, забитому за три минуты до окончания основного времени.

Первенство ФНЛ. 1-й тур

Химки – Ротор-Волгоград – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кузьмичев, 12; 2:0 – Дворников, 35; 3:0 – Малания, 90+2.

Олимпиец (Нижний Новгород) – Авангард (Курск) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Дашаев, 15; 0:2 – Петров, 25; 1:2 – Хайруллов, 45+2; 2:2 – Аюпов, 87.

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