Игроки «Кубани» не будут бойкотировать матч против «Томи»

Футболисты «Кубани» несмотря на задолженности по заработной плате сыграют в матче 1-го тура ФНЛ против «Томи». Об этом заявил генеральный директор клуба из Краснодара Геннадий Крапивка.

Ранее сообщалось, что игроки планируют бойкотировать игру из-за долгов, которые составляют от четырех до шести месяцев.

«Ситуация с долгами? Команда сегодня выйдет на поле и будет играть. Долги – давайте пока без комментариев», – сказал Крапивка.

Напомним, что матч «Томь» – «Кубань» пройдет сегодня в Томске и начнется в в 14:00 по московскому времени.