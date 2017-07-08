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    Игроки «Кубани» не будут бойкотировать матч против «Томи»

    Футболисты «Кубани» несмотря на задолженности по заработной плате сыграют в матче 1-го тура ФНЛ против «Томи». Об этом заявил генеральный директор клуба из Краснодара Геннадий Крапивка.

    Ранее сообщалось, что игроки планируют бойкотировать игру из-за долгов, которые составляют от четырех до шести месяцев.

    «Ситуация с долгами? Команда сегодня выйдет на поле и будет играть. Долги – давайте пока без комментариев», – сказал Крапивка.

    Напомним, что матч «Томь» – «Кубань» пройдет сегодня в Томске и начнется в в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    08.07.2017 11:08
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