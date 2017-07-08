Источник: «Манчестер Юнайтед» скоро может объявить о покупке Лукаку

Работник Sky Sports Кавех Солхекол поделился информацией касаемо возможного перехода нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед». Напомним, трансфер рассматривается в контексте возвращения Уэйна Руни в клуб из Ливерпуля.

«Один серьезный источник сказал, что «Манчестер Юнайтед» уверен в покупке Ромелу Лукаку. Возможно, о сделке будет объявлено в ближайшее время», – написал журналист в своем твиттере.

В минувшем сезоне 24-летний Лукаку забил 26 голов и отдал семь результативных передач в 39 матчах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 50 миллионов евро. Ранее «Бомбардир» писал о том, что 31-летний Руни ради перехода в «Эвертон» готов пойти на понижение зарплаты.