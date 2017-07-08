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    Источник: «Манчестер Юнайтед» скоро может объявить о покупке Лукаку

    Работник Sky Sports Кавех Солхекол поделился информацией касаемо возможного перехода нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед». Напомним, трансфер рассматривается в контексте возвращения Уэйна Руни в клуб из Ливерпуля.

    «Один серьезный источник сказал, что «Манчестер Юнайтед» уверен в покупке Ромелу Лукаку. Возможно, о сделке будет объявлено в ближайшее время», – написал журналист в своем твиттере.

    В минувшем сезоне 24-летний Лукаку забил 26 голов и отдал семь результативных передач в 39 матчах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 50 миллионов евро. Ранее «Бомбардир» писал о том, что 31-летний Руни ради перехода в «Эвертон» готов пойти на понижение зарплаты.

    Источник: Twitter

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    08.07.2017 01:57
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 8 июля 2017, 07:48

      Лукаку прям мега-звезда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 8 июля 2017, 05:40

      Вот борьба пошла за Лукаку.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 8 июля 2017, 05:32

      Далеко не факт, Конте тоже хочет видеть его у себя, поборется.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 8 июля 2017, 05:27

      лучше в Челси
      .

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 8 июля 2017, 05:17

      Челси те же деньги предлагает, так что еще вилами по воде.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 8 июля 2017, 02:01

      Жаль . . .

      0
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