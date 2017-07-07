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    Руни готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Эвертон»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни этим летом вернется в «Эвертон». Сообщается, что 31-летний англичанин ради перехода в мерсисайдский клуб готов пойти на понижение заработной платы.

    Напомним, что в «МЮ оклад форварда составляет около 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю

    В прошедшем сезоне АПЛ Руни провел 25 матчей, в которых записал на свой счет пять голов и пять результативных передач.

    Источник: Skysports

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    07.07.2017 15:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 июля 2017, 16:00

      Ну и правильно,где начинал там и закончит,главное что бы играл на позиции форварда,глупо было его переводить глубже

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