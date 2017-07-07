Руни готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Эвертон»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни этим летом вернется в «Эвертон». Сообщается, что 31-летний англичанин ради перехода в мерсисайдский клуб готов пойти на понижение заработной платы.

Напомним, что в «МЮ оклад форварда составляет около 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю

В прошедшем сезоне АПЛ Руни провел 25 матчей, в которых записал на свой счет пять голов и пять результативных передач.