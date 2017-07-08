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    Источник: после провала по трансферу Мбаппе «ПСЖ» переключился на Коутиньо

    Французское издание L'Equipe в твиттере опубликовало обложку номера за 8 июля. Согласно источнику, «Пари Сен-Жермен» отказался от идеи приобретения нападающего «Монако» Килиана Мбаппе и нацелился на покупку полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

    В июне «Бомбардир» писал о том, что в случае перехода в клуб из Парижа 18-летний Мбаппе стал бы самым дорогим футболистом в истории.

    В минувшем сезоне Коутиньо забил 14 голов и отдал девять результативных передач в 36 встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Бразилии в 45 миллионов евро. Ранее сообщалось о том, что английский клуб готов расстаться с игроком за 100 миллионов евро.

    Источник: L' Equipe

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    08.07.2017 01:41
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