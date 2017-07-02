«Ливерпуль» готов продать Коутиньо в «ПСЖ» за 100 миллионов

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо попал в сферу интересов «ПСЖ». Как сообщает Telefoot, парижский клуб намерен приобрести 25-летнего хавбека в летнее трансферное окно.

По информации источника, руководство мерсисайдцев готово расстаться с игроком сборной Бразилии за 100 миллионов евро.

На футболиста также претендует «Барселона».

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Коутиньо провел 31 матч, забив 13 голов и сделав шесть результативных передач.