Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» готов продать Коутиньо в «ПСЖ» за 100 миллионов

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо попал в сферу интересов «ПСЖ». Как сообщает Telefoot, парижский клуб намерен приобрести 25-летнего хавбека в летнее трансферное окно.

    По информации источника, руководство мерсисайдцев готово расстаться с игроком сборной Бразилии за 100 миллионов евро.

    На футболиста также претендует «Барселона».

    В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Коутиньо провел 31 матч, забив 13 голов и сделав шесть результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2017 20:41
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 3 июля 2017, 16:01

      Утка очередная,никто его не отпустит,его некем заменить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 3 июля 2017, 07:27

      ай ай ай

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 3 июля 2017, 01:05

      Это будет большой ошибкой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 2 июля 2017, 22:05

      Уйдет ли накануне ЧМ?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11