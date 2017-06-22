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  • «ПСЖ» предложил более 135 миллионов за Мбаппе, в случае перехода будет установлен новый мировой рекорд

«ПСЖ» предложил более 135 миллионов за Мбаппе, в случае перехода будет установлен новый мировой рекорд

22 июня 2017, 22:05
7

«ПСЖ» отправил «Монако» запрос по трансферу нападающего Килиана Мбаппе размером более 135 миллионов евро, сообщает Goal. Если сделка состоится, 18-летний игрок сборной Франции станет самым дорогим футболистом в истории футбола. На данный момент достижение принадлежит вингеру «Реала» Гарету Бэйлу, который в сентябре 2013 года перешел из «Тоттенхэма» за 100 миллионов.

В минувшем сезоне Мбаппе забил 26 голов и сделал 14 голевых передач в 44-х играх. Команда Леонарду Жардима впервые за 17 лет выиграла национальный чемпионат. В Лиге чемпионов «Монако» дошел до стадии полуфинала, где уступил «Ювентусу» с общим счетом 1:4.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 ПСЖ Монако Мбаппе Килиан
Комментарии (7)
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xColaz
1498159479
Окей. Хронология событий. Реал предлагает за Мбаппе 135 млн. Мбаппее говорит, что даже если вдруг перейдет, то только в Реал. ПСЖ предлагает за Мбаппе 135 млн. Убейте идиотов! Арсенал с его предложениями в 70 млн тоже!
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insider_retro
1498160065
Так не должно быть... Это пропасть в возможностях клубов... Клубы конкурентно будут играть в футбол или кошельки будут тягаться амбициями и всем остальным?...
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liverpool19861986
1498161319
А трансфер Погба,105 миллионов забыли
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Павел Буре
1498162638
Они что новости не читают??? Вроде Мбапе в Реал переходит!
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bakha23
1498162659
Просто футбол убивают такими трансферами.
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Rubin_kzan
1498164079
Лучше ему остаться в монако еще на сезон
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Den Bull
1498208199
Скорее всего на сезон ещё останется, а потом за 150 задвинут или ещё дороже.
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