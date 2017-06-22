«ПСЖ» предложил более 135 миллионов за Мбаппе, в случае перехода будет установлен новый мировой рекорд

«ПСЖ» отправил «Монако» запрос по трансферу нападающего Килиана Мбаппе размером более 135 миллионов евро, сообщает Goal. Если сделка состоится, 18-летний игрок сборной Франции станет самым дорогим футболистом в истории футбола. На данный момент достижение принадлежит вингеру «Реала» Гарету Бэйлу, который в сентябре 2013 года перешел из «Тоттенхэма» за 100 миллионов.

В минувшем сезоне Мбаппе забил 26 голов и сделал 14 голевых передач в 44-х играх. Команда Леонарду Жардима впервые за 17 лет выиграла национальный чемпионат. В Лиге чемпионов «Монако» дошел до стадии полуфинала, где уступил «Ювентусу» с общим счетом 1:4.