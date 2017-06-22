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    «ПСЖ» предложил более 135 миллионов за Мбаппе, в случае перехода будет установлен новый мировой рекорд

    «ПСЖ» отправил «Монако» запрос по трансферу нападающего Килиана Мбаппе размером более 135 миллионов евро, сообщает Goal. Если сделка состоится, 18-летний игрок сборной Франции станет самым дорогим футболистом в истории футбола. На данный момент достижение принадлежит вингеру «Реала» Гарету Бэйлу, который в сентябре 2013 года перешел из «Тоттенхэма» за 100 миллионов.

    В минувшем сезоне Мбаппе забил 26 голов и сделал 14 голевых передач в 44-х играх. Команда Леонарду Жардима впервые за 17 лет выиграла национальный чемпионат. В Лиге чемпионов «Монако» дошел до стадии полуфинала, где уступил «Ювентусу» с общим счетом 1:4.

    Источник: Goal.com

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    22.06.2017 22:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 23 июня 2017, 11:56

      Скорее всего на сезон ещё останется, а потом за 150 задвинут или ещё дороже.

      0
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      Рейтинг: +36

      Rubin_kzan 22 июня 2017, 23:41

      Лучше ему остаться в монако еще на сезон

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      bakha23 22 июня 2017, 23:17

      Просто футбол убивают такими трансферами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 22 июня 2017, 23:17

      Они что новости не читают??? Вроде Мбапе в Реал переходит!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 22 июня 2017, 22:55

      А трансфер Погба,105 миллионов забыли

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 22:34

      Так не должно быть... Это пропасть в возможностях клубов... Клубы конкурентно будут играть в футбол или кошельки будут тягаться амбициями и всем остальным?...

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 22 июня 2017, 22:24

      Окей. Хронология событий. Реал предлагает за Мбаппе 135 млн. Мбаппее говорит, что даже если вдруг перейдет, то только в Реал. ПСЖ предлагает за Мбаппе 135 млн. Убейте идиотов! Арсенал с его предложениями в 70 млн тоже!

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