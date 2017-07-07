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    Уолтерс сменил «Сток Сити» на «Бернли»

    «Бернли» объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим «Сток Сити» Джонатаном Уолтерсом. О сумме перехода не сообщается.

    33-летний ирландец английской происхождения выступал за «гончаров» с 2010 года. За это время футболист принял участие в 269 встречах, забив 62 гола. В минувшем сезоне на счету Уолтерса четыре мяча в 23 матчах. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ирландии в 2,5 миллиона евро.

    «Сток» в минувшем сезоне чемпионата Англии финишировал на 13 месте. «Бернли» занял 16 строчку.

    Источник: ФК «Бернли»

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    07.07.2017 20:05
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