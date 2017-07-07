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  • Рейнгольд: «5+6» – оптимальный вариант, надо принять такой лимит и не менять, успокоиться на время»

Рейнгольд: «5+6» – оптимальный вариант, надо принять такой лимит и не менять, успокоиться на время»

7 июля 2017, 18:32
5

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о действующем в РФПЛ лимите на легионеров. На данный момент в стартовом составе команд на поле могут появляться одновременно не более шести иностранных игроков.

Ранее сообщалось, что в сезоне-2018/19 руководство Премьер-лиги изменит формат лимита на легионеров.

«На поле должны выходить не больше пяти легионеров, остальные – россияне. «5+6» – оптимальный вариант, надо принять такой лимит и не менять, успокоиться на время. Наш футбол страдает от того, что чиновники абсолютно не разбираются в футболе.

Прислушались бы, что люди говорят! Совсем убрать иностранцев нельзя – весь мир так играет, везде легионеры, никуда не денешься.

Что касается заявки, здесь как раз можно отменить лимит – у кого есть деньги, пусть покупают, сколько хотят. Но выходить на поле должны пять иностранцев, не больше», – сказал Рейнгольд.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Рейнгольд Валерий
Комментарии (5)
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Garrincha58
1499443209
старый бред живет давностью своей 50-ти летней прошлого века
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Munez89
1499444669
Иди ты на х..й, как эксперт!!!
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dvb
1499444891
а по мне так если уж лимит, то нужно в первую очередь качественный, чтобы из этих условных 6 как минимум 3ое отыграли не менее 10 официальных игр за свою сборную например.
и без вариантов минимум 2 воспитанника своей спортивной школы не старше 24 лет.
тогда балаган этот Зенитовский и Динамовский покупать всех мало мальски перспективных футболистов с Российским паспортом мне кажется прекратится.
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Asbjorn
1499445175
Пока такой лимит будет,смоловы,кокорины и прочие будут стоить по 30 млн
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DeutschlandUberAlles
1499460971
10 + 1 вот нормальный лимит. На европейском уровне хуже не будет итак в еврокубках постоянно из групп из 5 команд одна только выходит. А если выходят больше то тут же срубаются.
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