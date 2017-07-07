Рейнгольд: «5+6» – оптимальный вариант, надо принять такой лимит и не менять, успокоиться на время»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о действующем в РФПЛ лимите на легионеров. На данный момент в стартовом составе команд на поле могут появляться одновременно не более шести иностранных игроков.

Ранее сообщалось, что в сезоне-2018/19 руководство Премьер-лиги изменит формат лимита на легионеров.

«На поле должны выходить не больше пяти легионеров, остальные – россияне. «5+6» – оптимальный вариант, надо принять такой лимит и не менять, успокоиться на время. Наш футбол страдает от того, что чиновники абсолютно не разбираются в футболе.

Прислушались бы, что люди говорят! Совсем убрать иностранцев нельзя – весь мир так играет, везде легионеры, никуда не денешься.

Что касается заявки, здесь как раз можно отменить лимит – у кого есть деньги, пусть покупают, сколько хотят. Но выходить на поле должны пять иностранцев, не больше», – сказал Рейнгольд.