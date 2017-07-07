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    Рейнгольд: «5+6» – оптимальный вариант, надо принять такой лимит и не менять, успокоиться на время»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о действующем в РФПЛ лимите на легионеров. На данный момент в стартовом составе команд на поле могут появляться одновременно не более шести иностранных игроков.

    Ранее сообщалось, что в сезоне-2018/19 руководство Премьер-лиги изменит формат лимита на легионеров.

    «На поле должны выходить не больше пяти легионеров, остальные – россияне. «5+6» – оптимальный вариант, надо принять такой лимит и не менять, успокоиться на время. Наш футбол страдает от того, что чиновники абсолютно не разбираются в футболе.

    Прислушались бы, что люди говорят! Совсем убрать иностранцев нельзя – весь мир так играет, везде легионеры, никуда не денешься.

    Что касается заявки, здесь как раз можно отменить лимит – у кого есть деньги, пусть покупают, сколько хотят. Но выходить на поле должны пять иностранцев, не больше», – сказал Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.07.2017 18:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 7 июля 2017, 23:56

      10 + 1 вот нормальный лимит. На европейском уровне хуже не будет итак в еврокубках постоянно из групп из 5 команд одна только выходит. А если выходят больше то тут же срубаются.

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 июля 2017, 19:32

      Пока такой лимит будет,смоловы,кокорины и прочие будут стоить по 30 млн

      1
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      Рейтинг: +150

      dvb 7 июля 2017, 19:28

      а по мне так если уж лимит, то нужно в первую очередь качественный, чтобы из этих условных 6 как минимум 3ое отыграли не менее 10 официальных игр за свою сборную например.

      и без вариантов минимум 2 воспитанника своей спортивной школы не старше 24 лет.

      тогда балаган этот Зенитовский и Динамовский покупать всех мало мальски перспективных футболистов с Российским паспортом мне кажется прекратится.

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 7 июля 2017, 19:24

      Иди ты на х..й, как эксперт!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июля 2017, 19:00

      старый бред живет давностью своей 50-ти летней прошлого века

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