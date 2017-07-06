Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко – о новом лимите на легионеров: «Нужно выполнять позицию Путина»

Мутко – о новом лимите на легионеров: «Нужно выполнять позицию Путина»

6 июля 2017, 18:51
60

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко несколько конкретизировал, каким станет лимит на легионеров в РФПЛ с сезона-2018/19. Чиновник отметил, что в основе нового регламента в части иностранных футболистов будет лежать позиция, озвученная президентом РФ Владимиром Путиным, который призывает уменьшать количество приезжих спортсменов.

«Любая страна, когда у нее есть проблемы, начинает с лимита. Он у нас не жесткий сейчас, жесткий в Китае. Надо начинать реформы в футболе.

За год игроки не растут, реформам нужно минимум 7-8 лет. Нам нужно выбрать 50 академий, дать методику, материальную базу и тренеров. Необходимо защитить этих игроков. Сегодня у наших клубов есть школы, но они просто откупаются.

Вот у «Спартака» есть школа, на которую они тратят 9 млн долларов в год. Есть Денис Давыдов, но лучше поставить Зе Луиша. А Давыдов никогда не станет сильнее, если ему не доверяют.

Что касается лимита, то президент России Владимир Путин уже сказал позицию государства, ее надо выполнять. Лимит изменится, но пока не скажу как. Будет 25 человек в заявке. 10 легионеров плюс 15 россиян не будет. Легионеров будет меньше в заявке. Известно все будет в сентябре», – сказал Мутко.

В сезоне-2017/18 в РФПЛ будет действовать прежняя схема лимита «6+5», которая гласит, что на футбольном поле не должно быть больше шести иностранцев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий Путин Владимир
Комментарии (60)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1499356603
Прикинь, король Испании говорит: Нам не нужны иностранцы И Барселона Месси выгоняет, А играют местные зас.анцы.
Ответить
la verdad
1499356727
Путин - академик футбола, великий полководец и чемпион мира по бальным танцам! Ура товарищи! (бурные аплодисменты)
Ответить
Asbjorn
1499357335
лизанул знатно
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1499358355
Ключевое слово СЕНТЯБРЬ. Тогда будет озвучена президентская программа ВВП, где будет пункт о футболе.
Ответить
кеша_КБ
1499358857
- друзья!, я очень рад,что большинство из ВАС - умные и преданные футболу люди...,и все понимают, что мутко - уесос...,а черчесова в Австрию), но дождёмся 5/11/17 !!!...вова и его"банда" довели страну до крайности!...да простят меня петербуржцы...перемены необходимы!
Ответить
Сибирь за Спартак
1499359685
Вот чмо и тут Спартак лягнул
Ответить
Svoysvoemubrat
1499360109
Зашебуршились чинуши, видимо кто-то посадил вас голой жопой в муравейник.
Ответить
Павел Буре
1499360648
Прогиб зафиксирован!
Ответить
ArReal
1499361125
А на позицию простых людей нас*рать?
Ответить
Путник 13
1499361148
Позиция Путина довела страну до краха ..а народ вогнала в нищету ..так что вас надо обоих в позицию ставить ..
Ответить
Главные новости
Семин заступился за Тюкавина
14:15
1
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
5
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
7
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
5
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
35
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Все новости
Все новости
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
35
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
6
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
18
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
5
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
12
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+