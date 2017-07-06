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    Мутко – о новом лимите на легионеров: «Нужно выполнять позицию Путина»

    Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко несколько конкретизировал, каким станет лимит на легионеров в РФПЛ с сезона-2018/19. Чиновник отметил, что в основе нового регламента в части иностранных футболистов будет лежать позиция, озвученная президентом РФ Владимиром Путиным, который призывает уменьшать количество приезжих спортсменов.

    «Любая страна, когда у нее есть проблемы, начинает с лимита. Он у нас не жесткий сейчас, жесткий в Китае. Надо начинать реформы в футболе.

    За год игроки не растут, реформам нужно минимум 7-8 лет. Нам нужно выбрать 50 академий, дать методику, материальную базу и тренеров. Необходимо защитить этих игроков. Сегодня у наших клубов есть школы, но они просто откупаются.

    Вот у «Спартака» есть школа, на которую они тратят 9 млн долларов в год. Есть Денис Давыдов, но лучше поставить Зе Луиша. А Давыдов никогда не станет сильнее, если ему не доверяют.

    Что касается лимита, то президент России Владимир Путин уже сказал позицию государства, ее надо выполнять. Лимит изменится, но пока не скажу как. Будет 25 человек в заявке. 10 легионеров плюс 15 россиян не будет. Легионеров будет меньше в заявке. Известно все будет в сентябре», – сказал Мутко.

    В сезоне-2017/18 в РФПЛ будет действовать прежняя схема лимита «6+5», которая гласит, что на футбольном поле не должно быть больше шести иностранцев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2017 18:51
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 7 июля 2017, 08:07

      А чем до этого занимался? Только бла бла бла одни разговоры от него. Уволить и посадить в тюрьму с конфискацией имущества! за развал спорта в стране

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 7 июля 2017, 04:55

      Обычная программа импортозамещения.

      0
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 7 июля 2017, 04:36

      КАК ПУ ВЛЕЗ В ФУТБОЛ И ОН НАЧАЛ РАЗВАЛИВАТЬСЯ КАК И СТРАНА

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 7 июля 2017, 01:10

      Да сделайте уже мяч квадратным и дело с концом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 июля 2017, 00:20

      Тявкает только по наущению сверху... Нафантазировал, как будто только вчера на должность назначили....

      2
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      Рейтинг: +35

      динамо тб 6 июля 2017, 23:37

      Правильно, ограничение иностранцев это ответ на санкции!

      1
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      Рейтинг: +70

      savdail 6 июля 2017, 22:49

      Все реформы сводятся к изменению лимита.
      У Давыдова 33 игры/1 мяч, у Зе Луиша 45/13, плюс игра на команду. Если ставить Давыдова вместо Зе, "Спартак" будет меньше забивать. Давыдов от этого сильнее не станет.
      Чиновникам главное отрапортовать, а дкльше хоть потоп.

      4
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 6 июля 2017, 22:15

      «Нужно выполнять позицию Путина»
      --------------------------
      А ВВП на какой позиции играет?

      1
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 6 июля 2017, 21:52

      Все идет к тому, что никаких лимитов не будет. Просто запретят легионерам играть у нас.

      0
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      Рейтинг: +51

      ali2004 6 июля 2017, 21:44

      А когда все люди возмущались по поводу этого лимита, ничего не предпринимали

      2
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