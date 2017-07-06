Мутко – о новом лимите на легионеров: «Нужно выполнять позицию Путина»

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко несколько конкретизировал, каким станет лимит на легионеров в РФПЛ с сезона-2018/19. Чиновник отметил, что в основе нового регламента в части иностранных футболистов будет лежать позиция, озвученная президентом РФ Владимиром Путиным, который призывает уменьшать количество приезжих спортсменов.

«Любая страна, когда у нее есть проблемы, начинает с лимита. Он у нас не жесткий сейчас, жесткий в Китае. Надо начинать реформы в футболе.

За год игроки не растут, реформам нужно минимум 7-8 лет. Нам нужно выбрать 50 академий, дать методику, материальную базу и тренеров. Необходимо защитить этих игроков. Сегодня у наших клубов есть школы, но они просто откупаются.

Вот у «Спартака» есть школа, на которую они тратят 9 млн долларов в год. Есть Денис Давыдов, но лучше поставить Зе Луиша. А Давыдов никогда не станет сильнее, если ему не доверяют.

Что касается лимита, то президент России Владимир Путин уже сказал позицию государства, ее надо выполнять. Лимит изменится, но пока не скажу как. Будет 25 человек в заявке. 10 легионеров плюс 15 россиян не будет. Легионеров будет меньше в заявке. Известно все будет в сентябре», – сказал Мутко.

В сезоне-2017/18 в РФПЛ будет действовать прежняя схема лимита «6+5», которая гласит, что на футбольном поле не должно быть больше шести иностранцев.