Ребров: «Фанаты постоянно что-то дарят, а я пользуюсь этим»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о подарках, которые ему постоянно преподносят болельщики. Он признался, что с удовольствием пользуется своей популярностью.

«Постоянно что-то дарят, и иногда, честно признаюсь, пользуюсь этим. Вот недавно болельщик подарил очень вкусный кофе, а я ему в ответ – майку. И все довольны. После чемпионства везде узнают, куда-то зовут. Приятно! А самый запоминающийся подарок – портрет, который прислала девочка из Сочи. Нарисовано краской, все профессионально. Я там, так сказать, в отношениях со штангой.

На вечере РФПЛ я в шутку сказал, что, если кто-то знает, где штанга, мне отдайте. И на полном серьезе люди подходили и говорили: «Артем, мы знаем, твоя штанга там, вот телефон человека». На самом деле, у меня со штангами все нормально в обычной жизни. Это ведь просто ритуал перед игрой… Главный чемпионский «кусочек» – золотая медаль и поцелуй кубка», – сказал Ребров.

Напомним, «Спартак» в прошлом сезоне стал чемпионом впервые с 2001 года.