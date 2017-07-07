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    Ребров: «Фанаты постоянно что-то дарят, а я пользуюсь этим»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о подарках, которые ему постоянно преподносят болельщики. Он признался, что с удовольствием пользуется своей популярностью.

    «Постоянно что-то дарят, и иногда, честно признаюсь, пользуюсь этим. Вот недавно болельщик подарил очень вкусный кофе, а я ему в ответ – майку. И все довольны. После чемпионства везде узнают, куда-то зовут. Приятно! А самый запоминающийся подарок – портрет, который прислала девочка из Сочи. Нарисовано краской, все профессионально. Я там, так сказать, в отношениях со штангой.

    На вечере РФПЛ я в шутку сказал, что, если кто-то знает, где штанга, мне отдайте. И на полном серьезе люди подходили и говорили: «Артем, мы знаем, твоя штанга там, вот телефон человека». На самом деле, у меня со штангами все нормально в обычной жизни. Это ведь просто ритуал перед игрой… Главный чемпионский «кусочек» – золотая медаль и поцелуй кубка», – сказал Ребров.

    Напомним, «Спартак» в прошлом сезоне стал чемпионом впервые с 2001 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2017 06:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 7 июля 2017, 07:44

      Если ты такие плюхи запускать будешь как в последнй тренировочной игре, смотри, Селихов тебя отправит целовать штанги Спартака-2.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 7 июля 2017, 07:42

      Смотри не поплыви от счастья

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 7 июля 2017, 07:25

      Штанги свое отобьют, ты рамку карауль.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 7 июля 2017, 07:00

      Штанги облизывать не гигиенично.

      3
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      ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > Одинокий волк Маквейд 7 июля 2017, 07:06

      На Спартаке всё стерильно.

      1
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