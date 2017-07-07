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  • Канделаки: «До нашего прихода на «Матч ТВ» аудитория 18–24 не интересовалась спортом»

Канделаки: «До нашего прихода на «Матч ТВ» аудитория 18–24 не интересовалась спортом»

7 июля 2017, 00:19
35

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что аудитория в возрасте от 18 до 24 лет в России ранее не интересовалась спортом. По словам Канделаки, все изменилось после того, как она начала свою деятельность на телеканале.

«До нашего прихода на «Матч ТВ» аудитория 18–24 вообще не интересовалась спортом. С приходом нашей команды и с обновлением контента они стали интересоваться киберспортом, английской Премьер-лигой.

Для меня очень важна эта аудитория, 18-24, 25-34. Это аудитория, которую мы растим, – наше качественное преимущество, которое отмечают ведущие российские рекламодатели», – приводит слова Канделаки RNS.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Канделаки Тина
Комментарии (35)
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mialkov
1499376422
Откуда такие данные? Опять пустое сотрясание воздуха?
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forward33
1499376550
До прихода Тины молодёжь фигнёй страдала и смотрела всякий шлак, но с приходом самой умной рейтинги поднялись))) не пойму как они это могут измерить к каждому домой заходят и спрашивают сколько лет?
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KraB_EgoR
1499376645
тина прям целое поколение спасла. куда б мы без неё
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Asbjorn
1499376760
ага,прям так и не интересовалась
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DeutschlandUberAlles
1499377178
Чушь.
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insider_retro
1499378249
Ну, английской Премьер-лигой интересовались и до прихода вашей команды... Кибер спорт то же сомнительный рывок в будущее.... А вот главного не добились.... Аудитория должна не интересоваться спортом, а ЗАНИМАТЬСЯ..... Перед телеком можно на пенсии посидеть или после тренировки откиснуть...
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Одинокий волк Маквейд
1499400426
Воплотили отличную идею, сделали бесплатный спортивный канал. Задача ставилась популяризация национальных видов спорта: футбола, биатлона, хоккею сделали отдельный канал вместе с КХЛ. Что продвигает руководство канала, посмотрите сетку вещания, дурдом с дурой во главе.
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Сибирь за Спартак
1499401033
Вы поняли, Тина прямо сказала, что преимущество отдано рекламодателям. Мы, зрители не приоритет, канал не для нас. Спорт просто фон для рекламы.
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Svoysvoemubrat
1499402397
В другом возрастном диапазоне, правда, кирдык. А интерес к киберспорту и АПЛ, это здорово, для этого бюджет и выделял деньги на канал и тебя, дуру набитую, нанимал.
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Сибирь за Спартак
1499405143
Тина, скажи жестче: кроме меня, Мутко, Миллера и Сарсании, никто в спорте ни хрена не понимает.
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