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    Канделаки: «До нашего прихода на «Матч ТВ» аудитория 18–24 не интересовалась спортом»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что аудитория в возрасте от 18 до 24 лет в России ранее не интересовалась спортом. По словам Канделаки, все изменилось после того, как она начала свою деятельность на телеканале.

    «До нашего прихода на «Матч ТВ» аудитория 18–24 вообще не интересовалась спортом. С приходом нашей команды и с обновлением контента они стали интересоваться киберспортом, английской Премьер-лигой.

    Для меня очень важна эта аудитория, 18-24, 25-34. Это аудитория, которую мы растим, – наше качественное преимущество, которое отмечают ведущие российские рекламодатели», – приводит слова Канделаки RNS.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2017 00:19
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 7 июля 2017, 12:34

      мудко номер два

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 7 июля 2017, 10:41

      так и сейчас не интересуется спортом а только - бизнесом

      0
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 7 июля 2017, 10:02

      После Вашего прихода - я вообще думаю, завязать с просмотром спортивных каналов, а Матч-ТВ в особенности, мне только 24, я ещё молод, ребят.) только трансляции интересных мне матчей, без послематчевых соплей_)

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 7 июля 2017, 09:53

      Так она и сейчас им не особенно интересуется! С вашим приходом абоненская плата за просмотр футбольных каналов, вырасла раза в полтора, потому-что хапаете бабло как остервевшие. У нас есть более интересные занятия в стране, сурогатный алкоголь и наркота, она дешевле стоит чем кроссовки и мяч в спортивном магазине и плата за секцию в школе!

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 7 июля 2017, 09:22

      Она ? Растит? МЫ слышим от неё чушь каждый день по любому поводу. Надоело!!!
      Друзья, лучше скажите, если кто в курсе, Испанский футбол по ТВ будет ?????

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 7 июля 2017, 09:22

      Вот брехливая ..чка! Сам себя не похвалишь, так никто не похвалит, да? Возвращайся назад к скороговоркам! Аферистка.

      0
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      Рейтинг: +16

      slipoi 7 июля 2017, 08:47

      откуда такая статистика? сдается мне, Тиночка нагло врет со своей горе-аналитикой

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 7 июля 2017, 08:25

      Тина, скажи жестче: кроме меня, Мутко, Миллера и Сарсании, никто в спорте ни хрена не понимает.

      8
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Сибирь за Спартак 7 июля 2017, 08:27

      Ну Карпин иногда в тему попадает

      3
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 7 июля 2017, 07:39

      В другом возрастном диапазоне, правда, кирдык. А интерес к киберспорту и АПЛ, это здорово, для этого бюджет и выделял деньги на канал и тебя, дуру набитую, нанимал.

      6
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 7 июля 2017, 07:19

      До меня спорта в России не было! Т.К.
      До нас. Мудко.

      2
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