Канделаки: «До нашего прихода на «Матч ТВ» аудитория 18–24 не интересовалась спортом»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что аудитория в возрасте от 18 до 24 лет в России ранее не интересовалась спортом. По словам Канделаки, все изменилось после того, как она начала свою деятельность на телеканале.

«До нашего прихода на «Матч ТВ» аудитория 18–24 вообще не интересовалась спортом. С приходом нашей команды и с обновлением контента они стали интересоваться киберспортом, английской Премьер-лигой.

Для меня очень важна эта аудитория, 18-24, 25-34. Это аудитория, которую мы растим, – наше качественное преимущество, которое отмечают ведущие российские рекламодатели», – приводит слова Канделаки RNS.