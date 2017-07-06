Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Черышев призывает меньше унижать сборную России

6 июля 2017, 22:58
10

Футбольный тренер Дмитрий Черышев, работавший с такими командами, как нижегородская «Волга» и «Севилья», поделился мыслями о перспективах сборной России на чемпионате мира-2018.

«Чемпионат мира – это праздник, в нем принимают участие лучшие сборные мира. Есть определенная ступень, на которую мы можем подняться. Я считаю, что мы можем выйти из группы, а дальше потребуется прикладывать большие усилия для того, чтобы делать шаги вперeд.

Станет ли Россия чемпионом мира? Конечно, мы за это будем болеть. Случится ли это — зависит от наших футболистов. Я бы хотел обратиться к болельщикам с просьбой: надо поменьше унижать нашу сборную. У нас есть команда, которая готовится к домашнему чемпионату мира. Если будет много негатива, то он неизбежно скажется на футболистах. Я бы хотел, чтобы на протяжении года мы говорили только конструктивные вещи о наших игроках, обсуждали позитивные моменты.

Я считаю, что успехом будет выход в четвертьфинал, а не просто выход из группы. Так что успехом можно будет назвать победу в 1/8 финала», – сказал Черышев.

На недавнем Кубке конфедераций-2017 сборная России сумела разжиться очками только во встрече против Новой Зеландии (2:0), проиграв остальные матчи.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Россия Черышев Дмитрий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mialkov
1499371267
Уважаемый, Дмитрий! Наша сборная не только САМА себя унижает, она при этом умудряется оскорблять чувства СВОИХ болельщиков...
Ответить
А Л Е К С А Н Д Р К
1499371580
Сынуля всё показал.
Ответить
Nerlinger
1499371777
Так они и сами... т.е. у них и у самих не плохо получается
Ответить
raritet
1499372458
Наблюдается всероссийская эйфория. Понимаю, что такое высказывание принадлежит чиновнику, но ведь не чиновник, а тренер бредит. Если бы еще фамилия была Жюль Верн , а не Черышев. Тогда понятно-ФАНТАСТИКА.
Ответить
forward33
1499376940
По меньше выливать помоев после каждого поражения в этом я согласен...у нас средняя сборная, но ожидания высоки..в Европе никто никто не играет в ЛЧ и ЛЕ провалы, но после каждого поражения одна и та же шарманка...нужно понять наши ожидания наши проблемы...
Ответить
la verdad
1499396661
Мужик, живя в Испании, пытается оттуда пробить сынку место в сборной России...
Ответить
zagrizlik
1499400581
Она сама себя унижает...
Ответить
ijgjr
1499403133
Все очень просто - спросы завышеный - сборная играет на своем уровне - нужно реально смотреть на вещи
Ответить
Главные новости
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
5
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
9
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
5
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
35
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Все новости
Все новости
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
35
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
6
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
18
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
5
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
12
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+