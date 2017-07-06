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    Дмитрий Черышев призывает меньше унижать сборную России

    Футбольный тренер Дмитрий Черышев, работавший с такими командами, как нижегородская «Волга» и «Севилья», поделился мыслями о перспективах сборной России на чемпионате мира-2018.

    «Чемпионат мира – это праздник, в нем принимают участие лучшие сборные мира. Есть определенная ступень, на которую мы можем подняться. Я считаю, что мы можем выйти из группы, а дальше потребуется прикладывать большие усилия для того, чтобы делать шаги вперeд.

    Станет ли Россия чемпионом мира? Конечно, мы за это будем болеть. Случится ли это — зависит от наших футболистов. Я бы хотел обратиться к болельщикам с просьбой: надо поменьше унижать нашу сборную. У нас есть команда, которая готовится к домашнему чемпионату мира. Если будет много негатива, то он неизбежно скажется на футболистах. Я бы хотел, чтобы на протяжении года мы говорили только конструктивные вещи о наших игроках, обсуждали позитивные моменты.

    Я считаю, что успехом будет выход в четвертьфинал, а не просто выход из группы. Так что успехом можно будет назвать победу в 1/8 финала», – сказал Черышев.

    На недавнем Кубке конфедераций-2017 сборная России сумела разжиться очками только во встрече против Новой Зеландии (2:0), проиграв остальные матчи.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    06.07.2017 22:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 7 июля 2017, 07:52

      Все очень просто - спросы завышеный - сборная играет на своем уровне - нужно реально смотреть на вещи

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 7 июля 2017, 07:09

      Она сама себя унижает...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 7 июля 2017, 06:04

      Мужик, живя в Испании, пытается оттуда пробить сынку место в сборной России...

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 7 июля 2017, 00:35

      По меньше выливать помоев после каждого поражения в этом я согласен...у нас средняя сборная, но ожидания высоки..в Европе никто никто не играет в ЛЧ и ЛЕ провалы, но после каждого поражения одна и та же шарманка...нужно понять наши ожидания наши проблемы...

      1
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      Рейтинг: +4024

      raritet 6 июля 2017, 23:20

      Наблюдается всероссийская эйфория. Понимаю, что такое высказывание принадлежит чиновнику, но ведь не чиновник, а тренер бредит. Если бы еще фамилия была Жюль Верн , а не Черышев. Тогда понятно-ФАНТАСТИКА.

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 6 июля 2017, 23:09

      Так они и сами... т.е. у них и у самих не плохо получается

      1
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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 6 июля 2017, 23:06

      Сынуля всё показал.

      3
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 6 июля 2017, 23:01

      Уважаемый, Дмитрий! Наша сборная не только САМА себя унижает, она при этом умудряется оскорблять чувства СВОИХ болельщиков...

      3
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