Тихонов: «Взял сына в «Крылья Советов», потому что вижу в нем перспективы»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов, принявший команду по окончании прошлого сезона, рассказал о том, какой футбол будет строить на берегах Волги. Также наставник объяснил, почему забрал с собой из красноярского «Енисея» сына – Михаила Тихонова.

«Ему 18 лет, я вижу в нем перспективы, поэтому и привел его с собой.

Команда будет стараться добиваться результата и показывать красивый футбол. Та команда, в которой я работал, показывала приличный футбол. Все-таки обыграли ЦСКА в Кубке, будем и сейчас стараться, я надеюсь, у ребят все получится», – сказал Тихонов.

Согласно ресурсу Transfermarkt, «Крылья Советов» обладают сильнейшим составом по сравнению со всеми соперниками по новому сезону ФНЛ.