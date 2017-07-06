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    Тихонов: «Взял сына в «Крылья Советов», потому что вижу в нем перспективы»

    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов, принявший команду по окончании прошлого сезона, рассказал о том, какой футбол будет строить на берегах Волги. Также наставник объяснил, почему забрал с собой из красноярского «Енисея» сына – Михаила Тихонова.

    «Ему 18 лет, я вижу в нем перспективы, поэтому и привел его с собой.

    Команда будет стараться добиваться результата и показывать красивый футбол. Та команда, в которой я работал, показывала приличный футбол. Все-таки обыграли ЦСКА в Кубке, будем и сейчас стараться, я надеюсь, у ребят все получится», – сказал Тихонов.

    Согласно ресурсу Transfermarkt, «Крылья Советов» обладают сильнейшим составом по сравнению со всеми соперниками по новому сезону ФНЛ.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    06.07.2017 22:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +62

      nik33 11 июля 2017, 21:17

      Крылья должны быть представлены в высшей лиге.Удачи команде.

      0
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 8 июля 2017, 19:26

      Успехов Тихоновым и Крыльям!!! Может, хоть теперь станут достойной командой!!

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 8 июля 2017, 18:31

      Парню повезло с отцом. Можно только пожелать удачи Тихоновым .

      2
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      Рейтинг: +6627

      maior-60 8 июля 2017, 17:28

      Правильно сделал! Успехов обоим Тихоновым, успехов Крыльям.

      2
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      Рейтинг: +1426

      VSt 8 июля 2017, 12:25

      Успехов Андрею Тихонову и его сыну.
      Помним, уважаем, надеемся и ждем результатов.

      3
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