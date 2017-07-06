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  • Тихонов: «Взял сына в «Крылья Советов», потому что вижу в нем перспективы»

Тихонов: «Взял сына в «Крылья Советов», потому что вижу в нем перспективы»

6 июля 2017, 22:27
5

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов, принявший команду по окончании прошлого сезона, рассказал о том, какой футбол будет строить на берегах Волги. Также наставник объяснил, почему забрал с собой из красноярского «Енисея» сына – Михаила Тихонова.

«Ему 18 лет, я вижу в нем перспективы, поэтому и привел его с собой.

Команда будет стараться добиваться результата и показывать красивый футбол. Та команда, в которой я работал, показывала приличный футбол. Все-таки обыграли ЦСКА в Кубке, будем и сейчас стараться, я надеюсь, у ребят все получится», – сказал Тихонов.

Согласно ресурсу Transfermarkt, «Крылья Советов» обладают сильнейшим составом по сравнению со всеми соперниками по новому сезону ФНЛ.

Источник: «Московский комсомолец»
Россия. ФНЛ Крылья Советов Тихонов Михаил Тихонов Андрей
Комментарии (5)
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VSt
1499505930
Успехов Андрею Тихонову и его сыну. Помним, уважаем, надеемся и ждем результатов.
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maior-60
1499524113
Правильно сделал! Успехов обоим Тихоновым, успехов Крыльям.
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shurik45
1499527860
Парню повезло с отцом. Можно только пожелать удачи Тихоновым .
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Sviro
1499531189
Успехов Тихоновым и Крыльям!!! Может, хоть теперь станут достойной командой!!
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nik33
1499797050
Крылья должны быть представлены в высшей лиге.Удачи команде.
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