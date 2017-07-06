Сарсания: «Хави Гарсия в «Бордо»? Мы пока не говорили ни с игроком, ни с его агентом»

Ну и не хрен тогда трендеть об этом!Одни вбросы!
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил информацию о том, что полузащитника сине-бело-голубых Хави Гарсию хочет взять в аренду «Бордо».
Напомним, ранее сам испанский футболист заявил, что не собирается покидать петербургскую команду.
– Правда ли, что Хави Гарсия уходит в «Бордо»?
– Клуб обратился к нам с предложением о годичной аренде игрока. Мы пока не говорили ни с игроком, ни с его агентом.
В прошедшем сезоне российской Премьер-лиги Гарсия провел 22 матча, в которых отметился одним голом.