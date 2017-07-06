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  • Сарсания: «Хави Гарсия в «Бордо»? Мы пока не говорили ни с игроком, ни с его агентом»

Сарсания: «Хави Гарсия в «Бордо»? Мы пока не говорили ни с игроком, ни с его агентом»

6 июля 2017, 00:40
2

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил информацию о том, что полузащитника сине-бело-голубых Хави Гарсию хочет взять в аренду «Бордо».

Напомним, ранее сам испанский футболист заявил, что не собирается покидать петербургскую команду.

– Правда ли, что Хави Гарсия уходит в «Бордо»?

– Клуб обратился к нам с предложением о годичной аренде игрока. Мы пока не говорили ни с игроком, ни с его агентом.

В прошедшем сезоне российской Премьер-лиги Гарсия провел 22 матча, в которых отметился одним голом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Бордо Зенит Хави Гарсия Сарсания Константин
Комментарии (2)
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Garrincha58
1499323439
у него большая зарплата договориться будет сложно но и Зениту я думаю пригодился бы еще на сезон
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Red narva
1499349552
Ну и не хрен тогда трендеть об этом!Одни вбросы!
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