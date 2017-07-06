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    Сарсания: «Хави Гарсия в «Бордо»? Мы пока не говорили ни с игроком, ни с его агентом»

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил информацию о том, что полузащитника сине-бело-голубых Хави Гарсию хочет взять в аренду «Бордо».

    Напомним, ранее сам испанский футболист заявил, что не собирается покидать петербургскую команду.

    – Правда ли, что Хави Гарсия уходит в «Бордо»?

    – Клуб обратился к нам с предложением о годичной аренде игрока. Мы пока не говорили ни с игроком, ни с его агентом.

    В прошедшем сезоне российской Премьер-лиги Гарсия провел 22 матча, в которых отметился одним голом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2017 00:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 16:59

      Ну и не хрен тогда трендеть об этом!Одни вбросы!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 июля 2017, 09:43

      у него большая зарплата договориться будет сложно но и Зениту я думаю пригодился бы еще на сезон

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