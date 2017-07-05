Хави Гарсия опроверг скорый переход в «Бордо»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Хави Гарсия опроверг появившуюся 5 июля информацию, что он близок к уходу в аренду во французский «Бордо».

«Мне не поступало никаких предложений от «Бордо». Сейчас я вообще не думаю об уходе из «Зенита» и хочу продолжать играть здесь», – сказал испанский хавбек.

За сине-бело-голубых Хави Гарсия выступает с лета 2014 года и успел провести за них 105 матчей и забить семь голов. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 7 миллионов евро.