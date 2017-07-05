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    Хави Гарсия опроверг скорый переход в «Бордо»

    Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Хави Гарсия опроверг появившуюся 5 июля информацию, что он близок к уходу в аренду во французский «Бордо».

    «Мне не поступало никаких предложений от «Бордо». Сейчас я вообще не думаю об уходе из «Зенита» и хочу продолжать играть здесь», – сказал испанский хавбек.

    За сине-бело-голубых Хави Гарсия выступает с лета 2014 года и успел провести за них 105 матчей и забить семь голов. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 7 миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2017 23:15
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 00:15

      Я рад!Самим нужен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      DePisuares 5 июля 2017, 23:59

      Очень жаль (

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 5 июля 2017, 23:37

      на бордо не потянет

      -1
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