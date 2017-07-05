Финал Кубка конфедераций – самая популярная трансляция недели в России

Решающий матч Кубка конфедераций-2017, который проходил 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» между сборными Чили и Германии (0:1), стал самой популярной трансляцией недели в России.

Как сообщает компания Mediascope, рейтинг финальной игры турнира составил 7%, доля – 23,6%.

Второе место заняла церемония закрытия Кубка конфедераций, которую показали в записи в перерыве финала. Рейтинг церемонии – 6,3%, доля – 20,4%.

Стоит отметить, что оба мероприятия транслировал Первый канал.