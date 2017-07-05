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    Финал Кубка конфедераций – самая популярная трансляция недели в России

    Решающий матч Кубка конфедераций-2017, который проходил 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» между сборными Чили и Германии (0:1), стал самой популярной трансляцией недели в России.

    Как сообщает компания Mediascope, рейтинг финальной игры турнира составил 7%, доля – 23,6%.

    Второе место заняла церемония закрытия Кубка конфедераций, которую показали в записи в перерыве финала. Рейтинг церемонии – 6,3%, доля – 20,4%.

    Стоит отметить, что оба мероприятия транслировал Первый канал.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2017 15:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 6 июля 2017, 01:33

      смотрел только финал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 5 июля 2017, 16:26

      Кто бы сомневался..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 5 июля 2017, 16:09

      А почему только первый транслировал? Я например, по Матч Футбол 1 смотрел! Комментаторы на матче куда профессиональнее! Ещё раз Bundesmanshaft и всех болельщиков с победой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 5 июля 2017, 16:08

      не смотрел. смотрел только матч за 3-е место.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 5 июля 2017, 15:57

      а разве что-то интереснее было? тупые сериалы и новости

      2
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