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  • «Реал» отказался продавать Морату в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов

«Реал» отказался продавать Морату в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов

5 июля 2017, 12:09
8

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно нападающего «Реала» Альваро Морату.

Утверждается, что «красные дьяволы» предложили за игрока сборной Испании 80 миллионов евро, однако сливочные ответили отказом. Руководство мадридского клуба желает получить за 24-летнего форварда более высокую сумму.

Напомним, ранее появилась информация о том, что футболист уже рассказал своим друзьям о переходе в «МЮ».

В прошедшем розыгрыше Примеры Мората записал на свой счет 15 голов в 26 матчах.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Манчестер Юнайтед Мората Альваро
Комментарии (8)
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алекс88
1499245937
Вот жадные еврюги...сами ему играть не дают и продавать не хотят...ну если нет ему места в составе...на ххххх держать то..не в барсу же уходит...а деньги не малые предлагают
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hevbn 28
1499246410
Мало того ,что Реал ведет себя как "собака на сене" , так по моему это как то еще не по "королевски" все таки Мората их воспитанник, они могут загубить все его карьеру , если бы речь шла о Хамесе , то торгуйтесь сколько влезет , думаю что все болельщики Реала будут только рады если у Альваро все получиться в Ман. Юнайтед если уж дома никак не получается заиграть так как всем бы хотелось.
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ПФК ЦСКА Моscow
1499247909
не стоит он таких денег
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Kybik-Pybik
1499251140
худею... а сколько за него хотеть?
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GenghisKhan
1499251447
это уже слишком...
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Masteralex
1499258521
Если Роналду уйдёт, то Мората им очень пригодится
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dok66
1499267386
Как чувствовал , пока не будет официального подтверждения от МЮ , все это лапша на уши !
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