«Реал» отказался продавать Морату в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно нападающего «Реала» Альваро Морату.

Утверждается, что «красные дьяволы» предложили за игрока сборной Испании 80 миллионов евро, однако сливочные ответили отказом. Руководство мадридского клуба желает получить за 24-летнего форварда более высокую сумму.

Напомним, ранее появилась информация о том, что футболист уже рассказал своим друзьям о переходе в «МЮ».

В прошедшем розыгрыше Примеры Мората записал на свой счет 15 голов в 26 матчах.