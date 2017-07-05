Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» отказался продавать Морату в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно нападающего «Реала» Альваро Морату.

    Утверждается, что «красные дьяволы» предложили за игрока сборной Испании 80 миллионов евро, однако сливочные ответили отказом. Руководство мадридского клуба желает получить за 24-летнего форварда более высокую сумму.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что футболист уже рассказал своим друзьям о переходе в «МЮ».

    В прошедшем розыгрыше Примеры Мората записал на свой счет 15 голов в 26 матчах.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2017 12:09
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июля 2017, 18:09

      Как чувствовал , пока не будет официального подтверждения от МЮ , все это лапша на уши !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 5 июля 2017, 15:42

      Если Роналду уйдёт, то Мората им очень пригодится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 5 июля 2017, 13:44

      это уже слишком...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 5 июля 2017, 13:39

      худею... а сколько за него хотеть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 5 июля 2017, 12:45

      не стоит он таких денег

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 5 июля 2017, 12:20

      Мало того ,что Реал ведет себя как "собака на сене" , так по моему это как то еще не по "королевски" все таки Мората их воспитанник, они могут загубить все его карьеру , если бы речь шла о Хамесе , то торгуйтесь сколько влезет , думаю что все болельщики Реала будут только рады если у Альваро все получиться в Ман. Юнайтед если уж дома никак не получается заиграть так как всем бы хотелось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 июля 2017, 12:12

      Вот жадные еврюги...сами ему играть не дают и продавать не хотят...ну если нет ему места в составе...на ххххх держать то..не в барсу же уходит...а деньги не малые предлагают

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11