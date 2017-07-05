Источник: Дриусси и Павон до конца недели станут игроками «Зенита», общая сумма трансферов – 40 миллионов

Нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси и форвард «Бока Хуниорс» Кристиан Павон до конца недели станут игроками «Зенита».

По информации источника, переходы задерживаются в связи с тем, что руководство петербургского клуба намерено отдать в аренду ряд имеющихся футболистов.

Контракты с обоими аргентинцами уже согласованы. Общая сумма трансферов оценивается в 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне в активе Павона – девять голов и шесть результативных передач в чемпионате Аргентины. На счету Дриусси – 20 забитых мячей и три голевых паса.