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    Источник: Дриусси и Павон до конца недели станут игроками «Зенита», общая сумма трансферов – 40 миллионов

    Нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси и форвард «Бока Хуниорс» Кристиан Павон до конца недели станут игроками «Зенита».

    По информации источника, переходы задерживаются в связи с тем, что руководство петербургского клуба намерено отдать в аренду ряд имеющихся футболистов.

    Контракты с обоими аргентинцами уже согласованы. Общая сумма трансферов оценивается в 40 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне в активе Павона – девять голов и шесть результативных передач в чемпионате Аргентины. На счету Дриусси – 20 забитых мячей и три голевых паса.

    Источник: ФАН

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    05.07.2017 00:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 5 июля 2017, 11:59

      финансовый фейр-плей? не, не слышали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 09:48

      Большой стадион, народу много надо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 июля 2017, 09:28

      Очень будет смешно смотреть как инвестиции Фурсенко начнут русскую забастовку на поле и в ночных клубах. Мало кто едет к нам играть в футбол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 5 июля 2017, 08:05

      Деньги за Халка уже потратили.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 07:17

      Как грибы в лукошко игроков набирают, прежние, похоже, ни на что не годными оказались.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 5 июля 2017, 06:27

      Десять человек нужно распихать по арендам сначала.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      Joker 555 5 июля 2017, 01:44

      Удачных покупок. Уж просто хочу посмотреть на откормленный Зенит. Ходят покуривают им же за каждый шаг оплатили

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 июля 2017, 01:40

      Это только начало... Карфаген будет разрушен !!!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 5 июля 2017, 01:06

      Нападающих многовато уже, одного бы хватило

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 июля 2017, 00:44

      Ну люди арендные на такие бабки не покатят....еще и защитников покупать надо...уж больно много игроков атаки...почти целая команда...придется лавки половине полировать...кокошу и дзю тока паспорт спасет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > алекс88 5 июля 2017, 01:28

      газпром спонсор уефа значит проблем с ффп не будет

      0
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