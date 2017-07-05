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  • Источник: Дриусси и Павон до конца недели станут игроками «Зенита», общая сумма трансферов – 40 миллионов

Источник: Дриусси и Павон до конца недели станут игроками «Зенита», общая сумма трансферов – 40 миллионов

5 июля 2017, 00:13
12

Нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси и форвард «Бока Хуниорс» Кристиан Павон до конца недели станут игроками «Зенита».

По информации источника, переходы задерживаются в связи с тем, что руководство петербургского клуба намерено отдать в аренду ряд имеющихся футболистов.

Контракты с обоими аргентинцами уже согласованы. Общая сумма трансферов оценивается в 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне в активе Павона – девять голов и шесть результативных передач в чемпионате Аргентины. На счету Дриусси – 20 забитых мячей и три голевых паса.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Зенит Бока Хуниорс Ривер Плейт Дриусси Себастьян
Комментарии (12)
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dnestryane
1499203209
Что сказать.Удачи. Надеюсь играть будите достойно.
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алекс88
1499204642
Ну люди арендные на такие бабки не покатят....еще и защитников покупать надо...уж больно много игроков атаки...почти целая команда...придется лавки половине полировать...кокошу и дзю тока паспорт спасет
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Shaitan.
1499206019
Нападающих многовато уже, одного бы хватило
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Zubo
1499208029
Это только начало... Карфаген будет разрушен !!!
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Joker 555
1499208284
Удачных покупок. Уж просто хочу посмотреть на откормленный Зенит. Ходят покуривают им же за каждый шаг оплатили
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Сибирь за Спартак
1499225244
Десять человек нужно распихать по арендам сначала.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1499228263
Как грибы в лукошко игроков набирают, прежние, похоже, ни на что не годными оказались.
Ответить
Сибирь за Спартак
1499231122
Деньги за Халка уже потратили.
Ответить
RedWhiteFans2
1499236096
Очень будет смешно смотреть как инвестиции Фурсенко начнут русскую забастовку на поле и в ночных клубах. Мало кто едет к нам играть в футбол.
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Дядя Серёжа
1499237304
Большой стадион, народу много надо.
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