Сорокин: «Газон на стадионе «Санкт-Петербург» был достойного качества, которое позволяет проводить матчи международного уровня»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин высказал мнение насчет состояния поля на стадионе «Санкт-Петербург» во время проведения матчей Кубка конфедераций. Напомним, на арене состоялись четыре встречи турнира, включая финал.

«Я бы не раздувал эту проблему. Просто у нас настолько хорошие газоны на тренировочных площадках, в Сочи и на «Спартаке», что, видимо, дело в сравнении. При этом газон был абсолютно достойного качества, он в том состоянии, которое позволяет проводить матчи международного уровня. Просто на фоне других полей, которые были идеальными, он смотрелся иначе. Не надо здесь излишне вдаваться в негативную риторику.

Выступление сборной России? Да, сборная не вышла из группы, но коллектив показал характер, продемонстрировал отсутствие каких-либо колебаний в поединках с сильными соперниками. Мы показали, что у нас есть команда. Понятно, что есть над чем работать, но это совершенно нормально. Я уверен, что мы покажем себя достойно в следующем году. Есть время для подготовки, для проведения товарищеских матчей. Мне за сборную не стыдно, ребята реально бились, показали хороший футбол. Мне кажется, нет повода для негатива в адрес сборной», – сказал Сорокин.