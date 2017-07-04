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    Себальос не перейдет в «Реал», так как хочет играть в одной команде с Месси и Неймаром

    Полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос намерен продолжить свою карьеру в «Барселоне». Каталонский клуб уже контактировал с 20-летним игроком и обозначил свой интерес. Сам же хавбек практически одержим идеей играть в одной команде с Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Андресом Иньестой и Неймаром.

    Таким образом, футболист даже не рассматривает возможность перехода в «Реал», который также заинтересован в его услугах.

    В минувшем сезоне Себальос провел 31 матч, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Mundodeportivo

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    04.07.2017 17:37
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