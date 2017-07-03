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  • Газзаев: «Тренеры, с которыми работал Кокорин, испортили его»

Газзаев: «Тренеры, с которыми работал Кокорин, испортили его»

3 июля 2017, 22:18
21

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре Валерий Газзаев поделился мнением о нападающем «Зенита» Александре Кокорине.

«Задача тренера состоит в том, чтобы определить игроку позицию, на которой он сможет реализовать свои возможности — технические, тактические, физические. Я по сей день считаю, что тренеры, с которыми работал Кокорин, испортили его.

Сейчас Сашу ругают все кому не лень. Кокорин — типичный центральный нападающий. Когда он начинал играть, мы помним, что это был идеальный форвард. Саша прекрасно открывался — там и скорость, и техника, и обыгрыш. Главное — мог забить гол. Таких людей еще нужно найти. На фланге же он теряется», — сказал экс-главный тренер ЦСКА в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 26-летний Кокорин забил 10 голов и отдал семь результативных передач в 38 встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кокорин Александр
Комментарии (21)
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Asbjorn
1499109873
кокорина деньги испортили
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Михас007
1499109878
он уже давно потерялся
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Svoysvoemubrat
1499110133
Просто по характеру он не спортсмен. Труд, пот, самоограничение - это не его выбор.
Ответить
insider_retro
1499110797
Самое время вспомнить, что ему в детском садике не тем и не то вытирали, в школе посадили далеко от окна, а по телевизору он смотрел не те передачи.... Это спорт высших достижений, надо быстро ставить диагноз, выправлять ситуацию, если надо - купить ему попугайчиков для душевного равновесия.... Найдите крайнего виноватого... Но форвард должен забивать за сезон 15-20 голов по минимуму.... Всё остальное - теория голожопых индейцев!...
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Одинокий волк Маквейд
1499111154
Злые дяди загубили великого Кокошу.
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Сибирь за Спартак
1499114001
Что же ты Аланию развалил такой мудрый руководитель?
Ответить
TAGANROG 161
1499116383
Кокорина испортило бабло,а не тренеры.
Ответить
Дядя Серёжа
1499139779
Деньги тяжёлым грузом вяжут ему ноги.
Ответить
OfaZavr
1499150178
Он сам давно плевал на все и нечего его оправдывать.
Ответить
_Kesh_Suntar_
1499155474
Он уже себя обеспечил, так что ему пох и чехал что говорят! )
Ответить
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