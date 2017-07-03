Газзаев: «Тренеры, с которыми работал Кокорин, испортили его»

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре Валерий Газзаев поделился мнением о нападающем «Зенита» Александре Кокорине.

«Задача тренера состоит в том, чтобы определить игроку позицию, на которой он сможет реализовать свои возможности — технические, тактические, физические. Я по сей день считаю, что тренеры, с которыми работал Кокорин, испортили его.

Сейчас Сашу ругают все кому не лень. Кокорин — типичный центральный нападающий. Когда он начинал играть, мы помним, что это был идеальный форвард. Саша прекрасно открывался — там и скорость, и техника, и обыгрыш. Главное — мог забить гол. Таких людей еще нужно найти. На фланге же он теряется», — сказал экс-главный тренер ЦСКА в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 26-летний Кокорин забил 10 голов и отдал семь результативных передач в 38 встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.