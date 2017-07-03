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    Газзаев: «Тренеры, с которыми работал Кокорин, испортили его»

    Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре Валерий Газзаев поделился мнением о нападающем «Зенита» Александре Кокорине.

    «Задача тренера состоит в том, чтобы определить игроку позицию, на которой он сможет реализовать свои возможности — технические, тактические, физические. Я по сей день считаю, что тренеры, с которыми работал Кокорин, испортили его.

    Сейчас Сашу ругают все кому не лень. Кокорин — типичный центральный нападающий. Когда он начинал играть, мы помним, что это был идеальный форвард. Саша прекрасно открывался — там и скорость, и техника, и обыгрыш. Главное — мог забить гол. Таких людей еще нужно найти. На фланге же он теряется», — сказал экс-главный тренер ЦСКА в эфире «Матч ТВ».

    В минувшем сезоне 26-летний Кокорин забил 10 голов и отдал семь результативных передач в 38 встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2017 22:18
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 4 июля 2017, 11:04

      Он уже себя обеспечил, так что ему пох и чехал что говорят! )

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июля 2017, 09:36

      Он сам давно плевал на все и нечего его оправдывать.

      2
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 4 июля 2017, 06:42

      Деньги тяжёлым грузом вяжут ему ноги.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 4 июля 2017, 06:22

      Согласен с тем что на фланг его нельзя ставить.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 4 июля 2017, 05:53

      сам себя таким сделал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 4 июля 2017, 05:48

      кокоша сам себя испортил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 4 июля 2017, 05:03

      в жизни зарабатывать а не ждать когда они упадут с неба

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 4 июля 2017, 05:00

      Когда появляются деньги ,которые ты не заработал, он начинает тратить их"на лево и на право", отсюда надо искать "корни деградации футболиста", а не переводить стрелки на плохих тренеров.Кокорин не понял , что деньги нужно

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 4 июля 2017, 00:17

      Хорошего игрока и человека не испортишь , а всякая шваль портит себя сама ....

      2
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 4 июля 2017, 00:13

      Кокорина испортило бабло,а не тренеры.

      4
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