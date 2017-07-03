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    Конте заявил руководству «Челси», что ему нужен Лукаку любой ценой

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте встретился с руководством синих для обсуждения покупки нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку. Итальянский специалист заявил клубным боссам, что игрока обязательно следует приобрести этим летом даже если за него попросят 100 миллионов фунтов стерлингов.

    Сообщается, что бельгиец является самым желанным приобретением для Конте. Также тренер хочет видеть в команде защитника «Ромы» Антонио Рюдигера, латераля «Ювентуса» Алекса Сандро и полузащитника «Монако» Тьему Бакайоко.

    В минувшем сезоне Лукаку провел в АПЛ 37 матчей, записав на свой счет 25 мячей и шесть голевых передач.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    03.07.2017 17:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 4 июля 2017, 20:14

      Коста посильнее его будет

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 4 июля 2017, 04:36

      Ну сделайте что он хочет, неужели это так тяжело???

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июля 2017, 18:09

      Шой то мне кажется , что это просто туфта ! Конте выставляет ультиматум ! Та ладно ,,,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 июля 2017, 17:30

      Все эти игроки очень помогли бы Челси ведь "синие" весь прошлый сезон играли без замен , у них в каждую линию ( не в позицию , а именно в линию) один максимум два игрока были. Вот только какая то смешная ситуация получается с Лукаку они то покупали его , то отдавали его в аренду , то продавали его совсем , а теперь хотят опять купить , причем в два с половиной раза дороже , чем продавали , какой то "цирк" получается с Ромелу.

      2
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 > hevbn 28 3 июля 2017, 17:48

      Это все благодаря Моуру , он его продал , ещё и настоял чтобы без опции выкупа продали , чтобы подороже

      2
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      Рейтинг: -186

      Protosser > hevbn 28 4 июля 2017, 10:44

      Да, это Особенный решил, что футболист хреновый.

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