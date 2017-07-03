Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Конте заявил руководству «Челси», что ему нужен Лукаку любой ценой

Конте заявил руководству «Челси», что ему нужен Лукаку любой ценой

3 июля 2017, 17:12
6

Главный тренер «Челси» Антонио Конте встретился с руководством синих для обсуждения покупки нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку. Итальянский специалист заявил клубным боссам, что игрока обязательно следует приобрести этим летом даже если за него попросят 100 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что бельгиец является самым желанным приобретением для Конте. Также тренер хочет видеть в команде защитника «Ромы» Антонио Рюдигера, латераля «Ювентуса» Алекса Сандро и полузащитника «Монако» Тьему Бакайоко.

В минувшем сезоне Лукаку провел в АПЛ 37 матчей, записав на свой счет 25 мячей и шесть голевых передач.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Челси Эвертон Лукаку Ромелу Конте Антонио
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
hevbn 28
1499092254
Все эти игроки очень помогли бы Челси ведь "синие" весь прошлый сезон играли без замен , у них в каждую линию ( не в позицию , а именно в линию) один максимум два игрока были. Вот только какая то смешная ситуация получается с Лукаку они то покупали его , то отдавали его в аренду , то продавали его совсем , а теперь хотят опять купить , причем в два с половиной раза дороже , чем продавали , какой то "цирк" получается с Ромелу.
Ответить
dok66
1499094566
Шой то мне кажется , что это просто туфта ! Конте выставляет ультиматум ! Та ладно ,,,,,,,,
Ответить
Аристократ Олжик
1499132184
Ну сделайте что он хочет, неужели это так тяжело???
Ответить
Berikosha
1499188494
Коста посильнее его будет
Ответить
Главные новости
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
3
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
4
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
2
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
13
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
26
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
4
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Все новости
Все новости
Российский футболист сыграл против «Челси»
Вчера, 18:32
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
Вчера, 11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
Вчера, 10:16
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
Вчера, 01:11
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+