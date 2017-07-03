Конте заявил руководству «Челси», что ему нужен Лукаку любой ценой

Главный тренер «Челси» Антонио Конте встретился с руководством синих для обсуждения покупки нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку. Итальянский специалист заявил клубным боссам, что игрока обязательно следует приобрести этим летом даже если за него попросят 100 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что бельгиец является самым желанным приобретением для Конте. Также тренер хочет видеть в команде защитника «Ромы» Антонио Рюдигера, латераля «Ювентуса» Алекса Сандро и полузащитника «Монако» Тьему Бакайоко.

В минувшем сезоне Лукаку провел в АПЛ 37 матчей, записав на свой счет 25 мячей и шесть голевых передач.