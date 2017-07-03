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    Штиндль назвал Кубок конфедераций серьезным турниром

    Полузащитник сборной Германии Ларс Штиндль считает, что его команда одержала победу на Кубке конфедераций за счет силы воли.

    «Вы не представляете, что это значит для меня – играть за сборную. Изначально было ясно что этот турнир очень серьезен. Сегодня была сложная ситуация. Чили был очень силен, очень давил. Но мы показали силу воли.

    Будет ли празднование? Надеюсь. Наверняка что-то организовали», – признался футболист.

    В финальном матче Кубка конфедераций-2017 сборная Германия обыграла Чили со счетом 1:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2017 06:54
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