Горецка отметил высочайший уровень организации Кубка конфедераций

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка остался доволен уровнем, на котором был организован Кубок конфедераций-2017 в России.

«Турнир был организован на высочайшем уровне, и это показало, что мировой футбол сделал еще один шаг вперед. На Кубке конфедераций мы познакомились со стадионами и, что важнее, друг с другом, вынесли некоторые уроки и поняли, что хорошо подготовились к чемпионату мира», – заявил Горецка.

В финальном матче Кубка конфедераций сборная Германии обыграла Чили со счетом 1:0.