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    Горецка отметил высочайший уровень организации Кубка конфедераций

    Полузащитник сборной Германии Леон Горецка остался доволен уровнем, на котором был организован Кубок конфедераций-2017 в России.

    «Турнир был организован на высочайшем уровне, и это показало, что мировой футбол сделал еще один шаг вперед. На Кубке конфедераций мы познакомились со стадионами и, что важнее, друг с другом, вынесли некоторые уроки и поняли, что хорошо подготовились к чемпионату мира», – заявил Горецка.

    В финальном матче Кубка конфедераций сборная Германии обыграла Чили со счетом 1:0.

    Источник: ТАСС

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    03.07.2017 06:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +722

      Urry 3 июля 2017, 10:42

      с организацией не подкачали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 июля 2017, 08:14

      Победителю всегда все хорошо, второй жалуется на удачу, третий - на судей. Только наши всегда играют на своем уровне и критиковать их не патриотично.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 3 июля 2017, 08:09

      Победит обычно всегда довольны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      СПАРТ-ТАК 3 июля 2017, 07:37

      У нас все турниры проходят на высшем уровне, что Олимпиады, что Чемпионаты, давно уже понять нужно!!!!

      4
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      Рейтинг: +582

      мароко > СПАРТ-ТАК 3 июля 2017, 07:49

      Вы правы коллега!!

      2
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