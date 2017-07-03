Видаль: «Надеемся, что на ЧМ-2018 мы добьемся большего»

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль после поражения в финале Кубка конфедераций от Германии (0:1) признался, что остался удовлетворен игрой своей команды. При этом хавбек отметил, что на чемпионате мира 2018 года его команда постарается добиться большего.

«Немножко грустно, что мы проиграли, но я доволен нашей командой. Наша сборная сделала все, что могла.

Конечно, мы надеемся, что на чемпионате мира добьемся большего», – сказал Видаль.

Сборная Германии – победитель Кубка конфедераций