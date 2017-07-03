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    Видаль: «Надеемся, что на ЧМ-2018 мы добьемся большего»

    Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль после поражения в финале Кубка конфедераций от Германии (0:1) признался, что остался удовлетворен игрой своей команды. При этом хавбек отметил, что на чемпионате мира 2018 года его команда постарается добиться большего.

    «Немножко грустно, что мы проиграли, но я доволен нашей командой. Наша сборная сделала все, что могла.

    Конечно, мы надеемся, что на чемпионате мира добьемся большего», – сказал Видаль.

    Сборная Германии – победитель Кубка конфедераций

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2017 01:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 3 июля 2017, 13:04

      Найдите вменяемого центрального защитника и будет вам счастье.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 3 июля 2017, 09:29

      Главное продолжайте играть в такой же футбол! Атакующий, комбинационный!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 3 июля 2017, 02:00

      Да не. Это ваш предел. На ЧМ выше 1/4 и не помышляйте!

      0
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