Халк: «Мои «усы» не были посвящены Черчесову»

Нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк, ныне пребывающий в России, прокомментировал свой недавний жест в матче чемпионата Китая, когда он изобразил усы. Футбольная общественность России приписала этот жест в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова, ибо сделан он был почти сразу после аналогичного в исполнении Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

«Это был не мой гол, а гол Элкесона, мы решили отметить этот гол таким жестом, поприветствовав его отца. У его папы был усы, это был такой жест, чтобы передать привет его отцу», – отмел все сомнения Халк.

Бразилец приехал в Россию, чтобы посетить финальный матч Кубка конфедераций-2017, в котором сойдутся сборные Чили и Германии. Он начнется 2 июля в 21:00 на арене «Санкт-Петербург».