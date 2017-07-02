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    Халк: «Мои «усы» не были посвящены Черчесову»

    Нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк, ныне пребывающий в России, прокомментировал свой недавний жест в матче чемпионата Китая, когда он изобразил усы. Футбольная общественность России приписала этот жест в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова, ибо сделан он был почти сразу после аналогичного в исполнении Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

    «Это был не мой гол, а гол Элкесона, мы решили отметить этот гол таким жестом, поприветствовав его отца. У его папы был усы, это был такой жест, чтобы передать привет его отцу», – отмел все сомнения Халк.

    Бразилец приехал в Россию, чтобы посетить финальный матч Кубка конфедераций-2017, в котором сойдутся сборные Чили и Германии. Он начнется 2 июля в 21:00 на арене «Санкт-Петербург».

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2017 18:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +899

      Krics 2 июля 2017, 21:00

      Вряд - ли он знает, кто такой Черчесов.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4454

      Snek > Krics 2 июля 2017, 21:56

      Он знает и вероятно поддержал бывших одноклубников.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 19:01

      Сеня, объясни товарищу почему Володька сбрил усы

      3
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      ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > Svoysvoemubrat 3 июля 2017, 11:00

      У кого?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Дядя Серёжа 3 июля 2017, 11:01

      у себя

      0
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