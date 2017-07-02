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Ткачев: «В ЦСКА дали понять, что мне лучше уйти»

2 июля 2017, 15:29
3

Полузащитник Сергей Ткачев, накануне перешедший на правах аренды из московского ЦСКА в тульский «Арсенал», поделился комментариями по поводу трансфера.

«Хочу сказать спасибо руководству «Арсенала», которое четко дало понять, что они во мне заинтересованы. Это очень приятно. Я ни секунды не раздумывал и принял предложение из Тулы. Тем более, что в ЦСКА мне дали понять: сейчас лучше уйти в аренду. Теперь остается познакомиться с ребятами, влиться в коллектив и начать помогать команде.

С некоторыми «пушкарями» я уже знаком лично. С Максимом Беляевым в свое время пересекались в «Локомотиве». Вместе с Игорем Горбатенко играли в «Урале». Хорошо знаком с Владиславом Рыжковым, так как он мой земляк. Против многих ребят играл в РФПЛ. Думаю, у меня не возникнет проблем в общении, я парень компанейский и стараюсь находить с людьми общий язык. С нетерпением жду знакомства с командой и первой тренировки», – сказал футболист.

Прошлый сезон РФПЛ Ткачев провел также в аренде: в составе самарских «Крыльев Советов», вылетевших в ФНЛ, футболист провел 20 матчей и дважды поразил чужие ворота.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Ткачев Сергей
Комментарии (3)
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dok66
1498999595
Подавал когда то надежды . Сейчас мотается по арендам . Может найдет свою команду . Удачи !
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Одинокий волк Маквейд
1499004900
Неплохой, вроде, игрок
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bset
1499006461
Ну а что можно сказать игроку, если тренер его не видит в составе? Сказать "Посиди на лавочке как Погребняк, может в кубке сыграешь разок"? В его же интересах уйти в аренду.
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