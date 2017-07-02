Ткачев: «В ЦСКА дали понять, что мне лучше уйти»

Полузащитник Сергей Ткачев, накануне перешедший на правах аренды из московского ЦСКА в тульский «Арсенал», поделился комментариями по поводу трансфера.

«Хочу сказать спасибо руководству «Арсенала», которое четко дало понять, что они во мне заинтересованы. Это очень приятно. Я ни секунды не раздумывал и принял предложение из Тулы. Тем более, что в ЦСКА мне дали понять: сейчас лучше уйти в аренду. Теперь остается познакомиться с ребятами, влиться в коллектив и начать помогать команде.

С некоторыми «пушкарями» я уже знаком лично. С Максимом Беляевым в свое время пересекались в «Локомотиве». Вместе с Игорем Горбатенко играли в «Урале». Хорошо знаком с Владиславом Рыжковым, так как он мой земляк. Против многих ребят играл в РФПЛ. Думаю, у меня не возникнет проблем в общении, я парень компанейский и стараюсь находить с людьми общий язык. С нетерпением жду знакомства с командой и первой тренировки», – сказал футболист.

Прошлый сезон РФПЛ Ткачев провел также в аренде: в составе самарских «Крыльев Советов», вылетевших в ФНЛ, футболист провел 20 матчей и дважды поразил чужие ворота.