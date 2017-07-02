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    Ткачев: «В ЦСКА дали понять, что мне лучше уйти»

    Полузащитник Сергей Ткачев, накануне перешедший на правах аренды из московского ЦСКА в тульский «Арсенал», поделился комментариями по поводу трансфера.

    «Хочу сказать спасибо руководству «Арсенала», которое четко дало понять, что они во мне заинтересованы. Это очень приятно. Я ни секунды не раздумывал и принял предложение из Тулы. Тем более, что в ЦСКА мне дали понять: сейчас лучше уйти в аренду. Теперь остается познакомиться с ребятами, влиться в коллектив и начать помогать команде.

    С некоторыми «пушкарями» я уже знаком лично. С Максимом Беляевым в свое время пересекались в «Локомотиве». Вместе с Игорем Горбатенко играли в «Урале». Хорошо знаком с Владиславом Рыжковым, так как он мой земляк. Против многих ребят играл в РФПЛ. Думаю, у меня не возникнет проблем в общении, я парень компанейский и стараюсь находить с людьми общий язык. С нетерпением жду знакомства с командой и первой тренировки», – сказал футболист.

    Прошлый сезон РФПЛ Ткачев провел также в аренде: в составе самарских «Крыльев Советов», вылетевших в ФНЛ, футболист провел 20 матчей и дважды поразил чужие ворота.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    02.07.2017 15:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24996

      bset 2 июля 2017, 17:41

      Ну а что можно сказать игроку, если тренер его не видит в составе? Сказать "Посиди на лавочке как Погребняк, может в кубке сыграешь разок"? В его же интересах уйти в аренду.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 17:15

      Неплохой, вроде, игрок

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июля 2017, 15:46

      Подавал когда то надежды . Сейчас мотается по арендам . Может найдет свою команду . Удачи !

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