«Валенсия» подписала контракт с экс-игроком «Астаны» Максимовичем

Странно почему казахи за не не зацепились ? 22 года , все еще впереди . Опять пункт в контракте ?
Испанская «Валенсия» представила очередного новичка. Им стал бывший защитник казахстанской «Астаны» Неманья Максимович, который достался «летучим мышам» бесплатно ввиду истечения срока контракта с казахами. Соглашение футболиста с валенсийцами рассчитано на пять лет.
Трансферная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро. За астанинцев в период с 2015 по 2017 годы Максимович провел 54 матча и забил девять голов. До казахстанского клуба футболист выступал за словенский «Домжале».
Comunicado Oficial | #SomMaksimovic— Valencia CF (@valenciacf) 2 июля 2017 г.
Maksimovic, nuevo jugador del @valenciacf https://t.co/5vCVd76SrI