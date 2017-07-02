«Валенсия» подписала контракт с экс-игроком «Астаны» Максимовичем

Испанская «Валенсия» представила очередного новичка. Им стал бывший защитник казахстанской «Астаны» Неманья Максимович, который достался «летучим мышам» бесплатно ввиду истечения срока контракта с казахами. Соглашение футболиста с валенсийцами рассчитано на пять лет.

Трансферная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро. За астанинцев в период с 2015 по 2017 годы Максимович провел 54 матча и забил девять голов. До казахстанского клуба футболист выступал за словенский «Домжале».