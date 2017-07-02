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    «Валенсия» подписала контракт с экс-игроком «Астаны» Максимовичем

    Испанская «Валенсия» представила очередного новичка. Им стал бывший защитник казахстанской «Астаны» Неманья Максимович, который достался «летучим мышам» бесплатно ввиду истечения срока контракта с казахами. Соглашение футболиста с валенсийцами рассчитано на пять лет.

    Трансферная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро. За астанинцев в период с 2015 по 2017 годы Максимович провел 54 матча и забил девять голов. До казахстанского клуба футболист выступал за словенский «Домжале».

    Источник: Twitter

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    02.07.2017 14:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июля 2017, 15:35

      Странно почему казахи за не не зацепились ? 22 года , все еще впереди . Опять пункт в контракте ?

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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China > dok66 2 июля 2017, 18:18

      Просто он не захотел играть в Казахстане,а когда услышал об интересе Валенсии вообще перестал играть,так пол года провел вне заявки....

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