Гагарина, Крид, DJ SMASH приняли участие в клипе, посвященном ЧМ-2018

Социальный проект «Жить», обретший популярность после выпуска клипа в память жертв авиакатастрофы над Синаем, опубликовал новое медиатворение. В нем также приняли участие звезды эстрады, и посвящен он предстоящему в 2018 году чемпионату мира в России.

Съемки части клипа были проведены на домашнем стадионе московского клуба «Строгино», выступающего в западной зоне ПФЛ.

Живьем эту композицию исполнители споют 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» в рамках церемонии закрытия Кубка конфедераций-2017. Она предварит собой финальный матч турнира между сборными Германии и Чили.