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    Гагарина, Крид, DJ SMASH приняли участие в клипе, посвященном ЧМ-2018

    Социальный проект «Жить», обретший популярность после выпуска клипа в память жертв авиакатастрофы над Синаем, опубликовал новое медиатворение. В нем также приняли участие звезды эстрады, и посвящен он предстоящему в 2018 году чемпионату мира в России.

    Съемки части клипа были проведены на домашнем стадионе московского клуба «Строгино», выступающего в западной зоне ПФЛ.

    Живьем эту композицию исполнители споют 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» в рамках церемонии закрытия Кубка конфедераций-2017. Она предварит собой финальный матч турнира между сборными Германии и Чили.

    Источник: «ВКонтакте»

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    02.07.2017 14:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 2 июля 2017, 19:44

      надеюсь на ЧМ 2018 нормальная песня будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      slipoi 2 июля 2017, 19:03

      позорище

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Fanfurik 2 июля 2017, 18:39

      Ну Гагарина ни че а так шлак

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 2 июля 2017, 16:59

      Непокоренный и непобедимый ?
      О ком ты Егор?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 2 июля 2017, 16:02

      куйня!

      1
      Ответить
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