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    Божович: «Россиянам нет смысла ехать играть за рубеж, ведь в России много денег»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поразмышлял о том, стоит ли российским футболистам уезжать в иностранные чемпионаты, а также поделился впечатлениями от игры сборной России на Кубке конфедераций-2017.

    «В России много денег вкладывается в спорт, в футбол. Так что зачем русским уезжать из своей страны. Не стоит.

    Все матчи сборной России на Кубке конфедераций-2017 посмотреть не удалось. Но бывали моменты, когда команда действовала надежно, и есть шанс выступить хорошо через год. Но стать чемпионом мира, понятно, будет крайне сложно. Как по мне, четвертьфинал для России – очень неплохо. Даже выход из группы – уже большой успех», – сказал черногорский специалист.

    Добавим, что на завершающемся сегодня турнире сборная России сумела набрать очки только в поединке против Новой Зеландии (2:0), проиграв все остальные.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2017 13:12
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 3 июля 2017, 11:06

      Таити-Таити, нас и здесь неплохо кормят.

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 2 июля 2017, 20:14

      Божовичу нигде не будут платить такие деньги как в России.Поэтому он чувствует себя счастливчиком за "бабки "что платят (и платили).А нашим футболистам дает совет не ездить в Европу (в смысле там чтобы заработать приличные деньги нужно впахивать) а здесь в России , хренова играя (или тренируя)не напрягаясь легко и просто можно стать миллионером.В России много денег,зачем уезжать русским и своей страны - "золотые слова" Божович

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 19:02

      Разве денег бывает много?

      3
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 2 июля 2017, 18:39

      Кокорин подтвердит, ехать не надо

      -1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 июля 2017, 17:28

      вот по этой причине и не можем играть на высоком уровне! Деньги, которые платят нашим футболистам, не сопоставимы с игрой, которую они демонстрируют

      1
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      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Joko21 2 июля 2017, 19:03

      в точку

      3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 16:57

      Денег нет, держимся

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июля 2017, 15:02

      Появился Божевич . А он любит высказываться , будет интересно . Но это не впопад ! Пока еще не обвыкся .

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      Рейтинг: +165

      ElninoO 2 июля 2017, 14:25

      Да ладно уж чего там лукавить и одна победа будет грандиозным достижением..

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 июля 2017, 14:12

      у нас нет мотивации для дальнейшего роста мастерства...

      0
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      Рейтинг: +151

      rerih 2 июля 2017, 13:51

      практически всё в точку

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