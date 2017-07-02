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  • Божович: «Россиянам нет смысла ехать играть за рубеж, ведь в России много денег»

Божович: «Россиянам нет смысла ехать играть за рубеж, ведь в России много денег»

2 июля 2017, 13:12
20

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поразмышлял о том, стоит ли российским футболистам уезжать в иностранные чемпионаты, а также поделился впечатлениями от игры сборной России на Кубке конфедераций-2017.

«В России много денег вкладывается в спорт, в футбол. Так что зачем русским уезжать из своей страны. Не стоит.

Все матчи сборной России на Кубке конфедераций-2017 посмотреть не удалось. Но бывали моменты, когда команда действовала надежно, и есть шанс выступить хорошо через год. Но стать чемпионом мира, понятно, будет крайне сложно. Как по мне, четвертьфинал для России – очень неплохо. Даже выход из группы – уже большой успех», – сказал черногорский специалист.

Добавим, что на завершающемся сегодня турнире сборная России сумела набрать очки только в поединке против Новой Зеландии (2:0), проиграв все остальные.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Россия Божович Миодраг
Комментарии (20)
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С@НЁК.
1498990623
Не всё деньгами мерится...
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hevbn 28
1498991321
Тем более надо уважать тех кто все же решается чисто из-за спортивного принципа уезжать туда где не будешь получать такие большие деньги, как дома, таких пока мало , прежде всего это касается только молодых ,но они все таки появляются Караваев, Митрюшкин , можно надеется на то что "процесс пошел".
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ElninoO
1498994700
Да ладно уж чего там лукавить и одна победа будет грандиозным достижением..
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dok66
1498996935
Появился Божевич . А он любит высказываться , будет интересно . Но это не впопад ! Пока еще не обвыкся .
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Одинокий волк Маквейд
1499003867
Денег нет, держимся
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Joko21
1499005680
вот по этой причине и не можем играть на высоком уровне! Деньги, которые платят нашим футболистам, не сопоставимы с игрой, которую они демонстрируют
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Svinka Pepa
1499009987
Кокорин подтвердит, ехать не надо
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Svoysvoemubrat
1499011356
Разве денег бывает много?
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fanchik
1499015669
Божовичу нигде не будут платить такие деньги как в России.Поэтому он чувствует себя счастливчиком за "бабки "что платят (и платили).А нашим футболистам дает совет не ездить в Европу (в смысле там чтобы заработать приличные деньги нужно впахивать) а здесь в России , хренова играя (или тренируя)не напрягаясь легко и просто можно стать миллионером.В России много денег,зачем уезжать русским и своей страны - "золотые слова" Божович
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Дядя Серёжа
1499069172
Таити-Таити, нас и здесь неплохо кормят.
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