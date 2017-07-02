Божович: «Россиянам нет смысла ехать играть за рубеж, ведь в России много денег»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поразмышлял о том, стоит ли российским футболистам уезжать в иностранные чемпионаты, а также поделился впечатлениями от игры сборной России на Кубке конфедераций-2017.

«В России много денег вкладывается в спорт, в футбол. Так что зачем русским уезжать из своей страны. Не стоит.

Все матчи сборной России на Кубке конфедераций-2017 посмотреть не удалось. Но бывали моменты, когда команда действовала надежно, и есть шанс выступить хорошо через год. Но стать чемпионом мира, понятно, будет крайне сложно. Как по мне, четвертьфинал для России – очень неплохо. Даже выход из группы – уже большой успех», – сказал черногорский специалист.

Добавим, что на завершающемся сегодня турнире сборная России сумела набрать очки только в поединке против Новой Зеландии (2:0), проиграв все остальные.