Кудряшов перешел в «Рубин»

Пресс-служба «Ростова» объявила об уходе защитника Федора Кудряшова. 30-летний игрок сборной России пополнил состав «Рубина». О деталях трансфера не сообщается.

В минувшем сезоне Кудряшов провел 36 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 3,5 миллиона евро. «Ростов» завершил выступление в РФПЛ-2016/17 на шестой строчке в турнирной таблице.

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что футболист отправился на переговоры с турецким «Истанбулом».

Информация об интересе казанского клуба Кудряшову появилась в июне.