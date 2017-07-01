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Кудряшов перешел в «Рубин»

1 июля 2017, 20:23
30

Пресс-служба «Ростова» объявила об уходе защитника Федора Кудряшова. 30-летний игрок сборной России пополнил состав «Рубина». О деталях трансфера не сообщается.

В минувшем сезоне Кудряшов провел 36 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 3,5 миллиона евро. «Ростов» завершил выступление в РФПЛ-2016/17 на шестой строчке в турнирной таблице.

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что футболист отправился на переговоры с турецким «Истанбулом».

Информация об интересе казанского клуба Кудряшову появилась в июне.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Кудряшов Федор
Комментарии (30)
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insider_retro
1498930167
Что-то в Истамбуле не срослось... Может оно и к лучшему... В Рубине в прошлом сезоне не заладилось, а в этом с Бердыевым, да на старых дрожжах, да с новой кровью, да вдруг попрёт!...
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zico2205
1498930483
Еще пожалеет что из Ростова ушел....
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a-rakhmatov
1498930806
14:11 Кудряшов отправился в Турцию для переговоров с «Истанбулом» .....как быстро он оказался уже в Рубине)))
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карасевщина
1498933494
как раб бердыя
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alexivanof197
1498934345
короче можно Рубин переименовывать в ФК Курбан
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STAFOR13
1498940320
молодец, правильный выбор, + это игрок Бердыева, удачи Рубину!
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яйва-яйва
1498945083
Удачи!
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Одинокий волк Маквейд
1498960162
перекатиполе
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vinsent
1498980721
Ну на каждого кудряшова есть свой роналду....а так -флаг вам в руки верные туркменские алабаи
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семёнычев
1498983461
Бомбардир не дотянет всё равно до флагмана "жёлтой прессы", какими бы " фактами от источников" не забивалась новостная лента. Пора уже начинать писать кто с кем спит!!! Причём,писать так,как будто ваш "источник" только что вырвался из спальни футболиста и прибежал в редакцию с ножом в спине и успел назвать имя,перед тем,как умереть)) Быстрей бы чемпионат начался...
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