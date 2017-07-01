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    Кудряшов перешел в «Рубин»

    Пресс-служба «Ростова» объявила об уходе защитника Федора Кудряшова. 30-летний игрок сборной России пополнил состав «Рубина». О деталях трансфера не сообщается.

    В минувшем сезоне Кудряшов провел 36 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 3,5 миллиона евро. «Ростов» завершил выступление в РФПЛ-2016/17 на шестой строчке в турнирной таблице.

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что футболист отправился на переговоры с турецким «Истанбулом».

    Информация об интересе казанского клуба Кудряшову появилась в июне.

    Источник: ФК «Ростов»

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    01.07.2017 20:23
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 июля 2017, 18:22

      Наконец-то пресса определилась с Кудряшовым! Больше "уток" не будет!

      1
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 2 июля 2017, 12:09

      мы видим Рубин в этом сезоне в качестве претендента,
      Очень сильный новый чемпионат.

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > фёдорспартак5 2 июля 2017, 12:26

      у нас чемпионат в этом году купленный будет.Фурсенко во всеуслышанье заявляет,что Зенит будет выигрывать у всех с большим преимуществом,Зенит совершает непонятные трансферы бесплатные. Интересны Полоз с Ерохиным в любую другую команду ушли бы бесплатно??? о чем это говорит.что ему дозволяют делать всё...здесь мне кажется решенный чемпионат будет

      1
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 > alexivanof197 2 июля 2017, 12:34

      Алекс,Этот сезон будет Более жесткие.
      Хорошо для нас,чтобы иметь лучший чемпионат.
      Более опытным командам лучше.
      Рубин собирается бросить вызов 1-5.
      Они будут в европейских играх.я полагаю
      зенит собирается для Кубка Европы.

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 2 июля 2017, 11:17

      Бомбардир не дотянет всё равно до флагмана "жёлтой прессы", какими бы " фактами от источников" не забивалась новостная лента. Пора уже начинать писать кто с кем спит!!! Причём,писать так,как будто ваш "источник" только что вырвался из спальни футболиста и прибежал в редакцию с ножом в спине и успел назвать имя,перед тем,как умереть))
      Быстрей бы чемпионат начался...

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      Рейтинг: +134

      vinsent 2 июля 2017, 10:32

      Ну на каждого кудряшова есть свой роналду....а так -флаг вам в руки верные туркменские алабаи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 04:49

      перекатиполе

      1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 2 июля 2017, 00:38

      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 1 июля 2017, 23:18

      молодец, правильный выбор, + это игрок Бердыева, удачи Рубину!

      -1
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      Рейтинг: +127

      2238331 1 июля 2017, 22:51

      Исход окончен и можно вздохнуть спокойно?))))))

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 1 июля 2017, 21:39

      короче можно Рубин переименовывать в ФК Курбан

      2
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > alexivanof197 2 июля 2017, 10:34

      ...тогда и Зенит можно переименовать в ФК Мюллер и К.

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > FaTeK1945ru 2 июля 2017, 12:21

      дело то не в мюллере-а в том что бердыев своих игроков таскает за собой

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > alexivanof197 2 июля 2017, 12:28

      А как должно быть,по твоему?

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 1 июля 2017, 21:24

      как раб бердыя

      -1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > карасевщина 2 июля 2017, 11:21

      Рабам Курбан запрещает в футбол играть... Они пятки чешуи и эти... ,с опахалами стоят и наложниц готовят...
      А ты чего вздрогнул? Кудряша тоже хотел в Краснодар?

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