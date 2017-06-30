Чернов: «В аренде мне не хватало шуток Березуцких»

Защитник московского ЦСКА Никита Чернов, вернувший из годичной аренды в красноярском «Енисее», поделился своими ощущениями от возвращения и ожиданиями от предстоящего сезона.

«Очень рад был вернуться в ЦСКА. Я целый год скучал по общению с нашими ребятами, по шуткам братьев Березуцких, так что мгновенно зарядился позитивом. Долго обсуждали, кто, где и как играл, поделились новостями, успехами. Нужно как можно лучше подготовиться к официальным матчам, а лично мне хотелось бы для начала дебютировать за армейцев в чемпионате страны. Сезон обещает быть долгим и непростым, и, думаю, нашим более опытным и возрастным защитникам может понадобиться помощь молодежи, в том числе и моя», – заявил защитник.

За год в «Енисее» Чернов провел 30 игр