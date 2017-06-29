Горецка: «Приехали на турнир, чтобы посостязаться с Чили»

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка поделился впечатлениями от выхода в финал Кубка конфедераций. Напомним, футболист стал автором двух мячей в ворота команды Мексики. Горецку признали лучшим игроком матча. В финале Германия сыграет с Чили.

«Мы мечтали выйти в финал. У чилийцев команда мирового класса, но мы приехали на этот турнир, чтобы посостязаться с коллективами такого уровня.

Конечно, хорошо иметь на день больше для отдыха, но чилийцы ведь и играли на полчаса дольше в полуфинале. Так что условия примерно равны. Мы в хорошей форме, мы привычны к такому графику, так что все будет нормально», – сказал Горецка.