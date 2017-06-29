Тер Штеген – в стартовом составе Германии, Чичарито и братья Дос Сантосы – в основе Мексики

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Мексики на матч 1/2 финала Кубка конфедераций-2017.

Германия: Тер Штеген, Хектор, Гинтер, Хенрикс, Дракслер, Горецка, Вернер, Штиндль, Рюдигер, Киммих, Руди.

Мексика: Очоа, Араухо, Джонатан Дос Сантос, Лайун, Хименес, Джовани Дос Сантос, Чичарито, Морено, Эррера, Акино, Аланис.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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