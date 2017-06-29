Малафеев: «Вратарей-героев на Кубке конфедераций не увидел»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев признался, что не увидел новых открытий во вратарской линии на проходящем в России Кубке конфедераций.

– Нашли ли вы в командах, играющих сейчас в России, потенциальных героев вашего сериала «Жизнь в перчатках»?

– Героев, которые за счет феноменальной игры дотащили свои сборные в плей-офф, не заметил. Мексиканца Гильермо Очоа заприметил еще во время ЧМ-2014. Он не блистал в испанском чемпионате, но в сборной продемонстрировал достойную игру.

– В одном из своих давних интервью вы говорили о том, что голкипера нужно менять после второго неудачного матча. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев второго шанса Бернду Лено после ошибок во встрече с австралийцами не дал…

– На Кубок Конфедераций бундестим приехала в экспериментальном составе. Все три вратаря хорошего уровня, но все они в национальной команде рассматриваются в качестве дублеров Мануэля Нойера. В первой игре Лено не блеснул, и вполне естественно, что тренерский штаб решил дать шанс Марку-Андре тер Штегену. Человек все-таки – основной голкипер не какого-нибудь заштатного клуба, а «Барселоны».

– Ушедший из «Барселоны» в «Манчестер Сити» чилиец Клаудио Браво, который здорово проявил себя на ЧМ-2014, и в сборной потерял место стопроцентного основного вратаря. В первых двух матчах группового турнира ворота чемпионов Южной Америки защищал Джанни Эррера из клуба «Универсидад де Чили». Манера его игры отличается от стиля европейских вратарей?

– Очень сложно судить об этом всего по двум играм. Тренерский штаб сборной Чили уже в третьей игре решил доверить место в воротах Браво. Его появление с первых минут в полуфинале против португальцев меня не удивило.