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  • Малафеев: «Вратарей-героев на Кубке конфедераций не увидел»

Малафеев: «Вратарей-героев на Кубке конфедераций не увидел»

29 июня 2017, 06:49
9

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев признался, что не увидел новых открытий во вратарской линии на проходящем в России Кубке конфедераций.

– Нашли ли вы в командах, играющих сейчас в России, потенциальных героев вашего сериала «Жизнь в перчатках»?

– Героев, которые за счет феноменальной игры дотащили свои сборные в плей-офф, не заметил. Мексиканца Гильермо Очоа заприметил еще во время ЧМ-2014. Он не блистал в испанском чемпионате, но в сборной продемонстрировал достойную игру.

– В одном из своих давних интервью вы говорили о том, что голкипера нужно менять после второго неудачного матча. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев второго шанса Бернду Лено после ошибок во встрече с австралийцами не дал…

– На Кубок Конфедераций бундестим приехала в экспериментальном составе. Все три вратаря хорошего уровня, но все они в национальной команде рассматриваются в качестве дублеров Мануэля Нойера. В первой игре Лено не блеснул, и вполне естественно, что тренерский штаб решил дать шанс Марку-Андре тер Штегену. Человек все-таки – основной голкипер не какого-нибудь заштатного клуба, а «Барселоны».

– Ушедший из «Барселоны» в «Манчестер Сити» чилиец Клаудио Браво, который здорово проявил себя на ЧМ-2014, и в сборной потерял место стопроцентного основного вратаря. В первых двух матчах группового турнира ворота чемпионов Южной Америки защищал Джанни Эррера из клуба «Универсидад де Чили». Манера его игры отличается от стиля европейских вратарей?

– Очень сложно судить об этом всего по двум играм. Тренерский штаб сборной Чили уже в третьей игре решил доверить место в воротах Браво. Его появление с первых минут в полуфинале против португальцев меня не удивило.

Источник: «Спорт уик-энд»
Кубок конфедераций Мексика Германия Малафеев Вячеслав Очоа Гильермо тер Стеген Марк-Андре Лено Бернд
Комментарии (9)
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Диктор
1498710774
Посмотри на вратаря Чили -и будь уже объективным если вы в Зените вообще способны на это.
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семёнычев
1498712425
Да,чё там, три пеналя взять подряд... Разве это героизм?))))))
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k0rt1z
1498713961
Ляпнул, так ляпнул. Строит из себя аналитика - клоун!
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Одинокий волк Маквейд
1498715377
Не нашел себе равных
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subbotaspartak
1498715435
Малафеев тебе браво, Если ты не видел Браво.
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VVM1964
1498715542
ДА ЛАДНО , А КАК ЖЕ АКИНФЕЕВ ?
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Зэб
1498716788
Слава ты вчера футбол смотрел!?Если нет посмотри обязательно,надеюсь потом ты изменишь свое мнение.
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ЮЗИК
1498718053
Пусть зрение проверит
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