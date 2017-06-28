Гинер: «Лимит на легионеров – главная ошибка нашей футбольной страны»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказал мнение, что лимит на легионеров – ошибка лиги. Он отметил, что Россия при этом является футбольной страной.

«Мировая футбольная общественность считает нас не менее футбольной страной, чем остальные в мире. Леонид Викторович уехал в футбольную страну, зная, какие там подъемные у вылетевших команд — 60 миллионов евро. У нас столько всей Высшей лиге дают.

Футбольная мы страна! Чемпионами Европы были и чемпионами Олимпиады. Кубок УЕФА выигрывали. Да, много ошибок. Как, например, лимит на легионеров», – сказал Гинер.

Напомним, бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий возглавил английский «Халл Сити».