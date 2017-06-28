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  • Гинер: «Лимит на легионеров – главная ошибка нашей футбольной страны»

Гинер: «Лимит на легионеров – главная ошибка нашей футбольной страны»

28 июня 2017, 19:32
22

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказал мнение, что лимит на легионеров – ошибка лиги. Он отметил, что Россия при этом является футбольной страной.

«Мировая футбольная общественность считает нас не менее футбольной страной, чем остальные в мире. Леонид Викторович уехал в футбольную страну, зная, какие там подъемные у вылетевших команд — 60 миллионов евро. У нас столько всей Высшей лиге дают.

Футбольная мы страна! Чемпионами Европы были и чемпионами Олимпиады. Кубок УЕФА выигрывали. Да, много ошибок. Как, например, лимит на легионеров», – сказал Гинер.

Напомним, бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий возглавил английский «Халл Сити».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (22)
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raritet
1498668573
Однозначно. Что самое необходимое и в бизнесе и в спорте? Конкуренция. Без нее вырастают рахитичные плоды российского футбола. Кто бы что там не говорил уже про то, что необходимо своих выращивать. Вот так и выращивается лучшее- в борьбе за место под солнцем, а не в темноте под одеялом наших функционеров. Такое ощущение, что у всех наших чиновников не совсем в порядке с образованием. Одно дело спортсмены. Но и даже среди них встречаются индивиды склонные к самообразованию и работе по ликвидации безграмотности.
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KARAT777
1498669798
Главная ошибка России Мудко и Фурсенки
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Aviator
1498670367
Главная ошибка нашей футбольной страны это гинеры, с их бараньими амбициями и глупостью. Где, тобою обещанные и вожделенные успехи в еврокубках, при переходе на систему осень-весна, мразота?
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Zubo
1498670524
Смотрите пентюхи, Гинер говорит , не Зенит ...
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paracetamol
1498671252
Этот жит всю бы РФПЛ неграми заполонил. Россия, по его мнению, для афророссиян.
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Den Bull
1498671829
Давно пора его убрать, он только убивает наш футбол.
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Dmitriy 71
1498672434
читаешь и поражаешься, как некоторые совсем не понимают ситуацию в нашем футболе. ладно этот гинер, ему лишь бы легов подешевле купить. ему насрать на всех и все. на самом деле все просто: надо урезать оклады, а премиальные сделать нормальные, как это на западе. а лимит ужесточить до 2 легов. в общем надо сделать невыгодным сидеть на лавке и полировать ее.
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Tsigan
1498677708
Я не пойму кто лоббирует вопрос с лимитом если явные взяточники против лимита?!все эксперты,тренеры,аналитики,футболисты,президенты клубов,комментаторы и прочие знатоки против лимита,а лимит в действии. Кстати Зюганов за лимит.
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Tostao
1498678121
Ошибка не только лимит, но и Мутко, Прядкин, Тукманов, Аджоев, Кобелев и т.д. А так же авторы объединенного чемпионата и перехода к осень-весна.
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Одинокий волк Маквейд
1498705631
А Мутко говорит, что это позиция государства. Или вам наша власть не нравится?
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