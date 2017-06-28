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  • Прядкин: «Матчи РФПЛ поставлены на декабрь в связи с хорошей готовностью полей»

Прядкин: «Матчи РФПЛ поставлены на декабрь в связи с хорошей готовностью полей»

28 июня 2017, 18:02
7

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин выразил уверенность, что уровень качества полей позволяет проводить матчи национального первенства зимой. Напомним, 19-й и 20-й туры сезона-2017/18 намечены на декабрь.

«Дата 20-го тура в декабре связана с готовностью полей. Когда мы уходим на перерыв, поля достаточно хорошего качества. Лишь бы не было мороза. Если будут какие-либо аномалии, есть резервные дни, но будем надеяться, что все будет хорошо. В крайнем случае, будем задействовать дни Кубка России по согласованию с РФС, если какие-либо клубы не играют.

Нас часто ругают, что поздно даем даты календаря на новый сезон. Так вот, из всех европейских чемпионатов даты первых туров подготовила и обнародовала только английская Премьер-лига», – заявил Прядкин.

Сегодня РФПЛ опубликовала календарь на стартовые восемь туров.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (7)
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insider_retro
1498663100
"...Лишь бы не было мороза..." Лишь бы не было зимы.... Авось, когда-нибудь уберут с серьёзных постов таких неандертальцев....
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семёнычев
1498664014
надеюсь, всё распланировали как положено на 19-20 туры? надеюсь домашние матчи будут играть Амкар, СКА, Уфа, Урал, Рубин и Арсенал???
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DirtyEastL
1498671336
Готовы поля, но не болельщики - вот, и весь принцип работы РФС... Лишь бы провести, а придут ли зрители - это 10 вопрос
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нейтралитет2
1498675272
Сильное заявление.
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VSt
1498677070
А с Дедом Морозом согласовать не забыли? Или планы составляли, лежа на Средиземноморском пляже?
Алё, на Урале климат маленько отличается от среднеевропейского.
Самое главное, чтобы болельщикам было удобно пивка попить на трибуне. Никаких тебе очередей, сиди, грызи пиво, как леденец.
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ARSENAL TULA
1498683902
Но в средней полосе и тем более на Урале и т.п погода отличается от южных широт ,а потом вздыхаем почему весной поля в плачевном состоянии
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Дядя Серёжа
1498701743
Каточком снег прикатать, можно играть.
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