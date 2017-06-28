Прядкин: «Матчи РФПЛ поставлены на декабрь в связи с хорошей готовностью полей»

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин выразил уверенность, что уровень качества полей позволяет проводить матчи национального первенства зимой. Напомним, 19-й и 20-й туры сезона-2017/18 намечены на декабрь.

«Дата 20-го тура в декабре связана с готовностью полей. Когда мы уходим на перерыв, поля достаточно хорошего качества. Лишь бы не было мороза. Если будут какие-либо аномалии, есть резервные дни, но будем надеяться, что все будет хорошо. В крайнем случае, будем задействовать дни Кубка России по согласованию с РФС, если какие-либо клубы не играют.

Нас часто ругают, что поздно даем даты календаря на новый сезон. Так вот, из всех европейских чемпионатов даты первых туров подготовила и обнародовала только английская Премьер-лига», – заявил Прядкин.

Сегодня РФПЛ опубликовала календарь на стартовые восемь туров.