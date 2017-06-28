Прядкин: «Матчи РФПЛ поставлены на декабрь в связи с хорошей готовностью полей»

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин выразил уверенность, что уровень качества полей позволяет проводить матчи национального первенства зимой. Напомним, 19-й и 20-й туры сезона-2017/18 намечены на декабрь.
«Дата 20-го тура в декабре связана с готовностью полей. Когда мы уходим на перерыв, поля достаточно хорошего качества. Лишь бы не было мороза. Если будут какие-либо аномалии, есть резервные дни, но будем надеяться, что все будет хорошо. В крайнем случае, будем задействовать дни Кубка России по согласованию с РФС, если какие-либо клубы не играют.
Нас часто ругают, что поздно даем даты календаря на новый сезон. Так вот, из всех европейских чемпионатов даты первых туров подготовила и обнародовала только английская Премьер-лига», – заявил Прядкин.
Сегодня РФПЛ опубликовала календарь на стартовые восемь туров.
Алё, на Урале климат маленько отличается от среднеевропейского.
Самое главное, чтобы болельщикам было удобно пивка попить на трибуне. Никаких тебе очередей, сиди, грызи пиво, как леденец.