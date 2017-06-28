РФПЛ опубликовала календарь стартовых восьми туров сезона-2017/18

РФПЛ опубликовала календарь стартовых восьми туров нового сезона. Чемпионат стартует 15 июля. Каждый из туров будет разбиваться как минимум на три дня.

1 тур

15 июля (суббота)

«Урал» – «Ростов» 15:00

«Тосно» – «Уфа» 17:30

«Анжи» – ПФК ЦСКА 20:00

16 июля (воскресенье)

«СКА Хабаровск» – «Зенит» 11:00

«Рубин» – «Краснодар» 17:30

«Ахмат» – «Амкар» 21:30

18 июля (вторник)

«Локомотив» – «Арсенал» 19:30

«Спартак» – «Динамо» 19:30 («Арена Химки»)

2 тур

21 июля (пятница)

«Анжи» – «Амкар» 19:30

22 июля (суббота)

ПФК ЦСКА – «Локомотив» 15:00

«Зенит» – «Рубин» 17:30

«Краснодар» – «Тосно» 20:00

23 июля (воскресенье)

«Уфа» – «Спартак» 15:00

«Динамо» – «Урал» 17:30

«Ростов» – «Ахмат» 20:00

24 июля (понедельник)

«Арсенал» – «СКА Хабаровск» 19:30

3 тур

29 июля (суббота)

«СКА Хабаровск» – ПФК ЦСКА 15:00 («Арена ЦСКА»)

«Урал» – «Уфа» 15:00

«Рубин» – «Арсенал» 17:30

«Ахмат» – «Динамо» 20:00

30 июля (воскресенье)

«Амкар» – «Ростов» 15:00

«Локомотив» – «Анжи» 17:30

«Тосно» – «Зенит» 20:00

31 июля (понедельник)

«Спартак» – «Краснодар» 19:30

4 тур

4 августа (пятница)

«Анжи» – «Ростов» 20:00

5 августа (суббота)

«Уфа» – «Ахмат» 15:00

«Динамо» – «Амкар» 17:30

«Локомотив» – «СКА Хабаровск» 20:00

6 августа (воскресенье)

«Арсенал» – «Тосно» 15:00

ПФК ЦСКА – «Рубин» 17:30

«Зенит» – «Спартак» 20:00

«Краснодар» – «Урал» 20:00

5 тур

8 августа (вторник)

«СКА Хабаровск» – «Анжи» 11:00

«Амкар» – «Уфа» 17:30

9 августа (среда)

«Урал» – «Зенит» 17:30

«Тосно» – ПФК ЦСКА 20:00

«Спартак» – «Арсенал» 19:30

«Ростов» – «Динамо» 20:00

«Рубин» – «Локомотив» 20:00

10 августа (четверг)

«Ахмат» – «Краснодар» 20:00

6 тур

12 августа (суббота)

«Уфа» – «Ростов» 15:00

ПФК ЦСКА – «Спартак» 17:30

«Анжи» – «Динамо» 20:00

13 августа (воскресенье)

«СКА Хабаровск» – «Рубин» 11:00

«Локомотив» – «Тосно» 17:30

«Краснодар» – «Амкар» 20:00

«Зенит» – «Ахмат» 20:00

14 августа (понедельник)

«Арсенал» – «Урал» 19:30

7 тур

18 августа (пятница)

«Тосно» – «СКА Хабаровск» 19:30

19 августа (суббота)

«Урал» – ПФК ЦСКА 15:00

«Спартак» – «Локомотив» 17:30

«Рубин» – «Анжи» 20:00

20 августа (воскресенье)

«Амкар» – «Зенит» 15:00

«Динамо» – «Уфа» 17:30

«Ростов» – «Краснодар» 20:00

21 августа (понедельник)

«Ахмат» – «Арсенал» 20:00

8 тур

25 августа (пятница)

«Анжи» – «Уфа» 20:00

26 августа (суббота)

«Арсенал» – «Амкар» 15:00

«Рубин» – «Тосно» 17:30

«Локомотив» – «Урал» 20:00

27 августа (воскресенье)

«СКА Хабаровск» – «Спартак» 11:00

ПФК ЦСКА – «Ахмат» 17:30

«Зенит» – «Ростов» 20:00

«Краснодар» – «Динамо» 20:00