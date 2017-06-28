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  • РФПЛ опубликовала календарь стартовых восьми туров сезона-2017/18

РФПЛ опубликовала календарь стартовых восьми туров сезона-2017/18

28 июня 2017, 16:48
17

РФПЛ опубликовала календарь стартовых восьми туров нового сезона. Чемпионат стартует 15 июля. Каждый из туров будет разбиваться как минимум на три дня.

1 тур
15 июля (суббота)
«Урал» – «Ростов» 15:00
«Тосно» – «Уфа» 17:30
«Анжи» – ПФК ЦСКА 20:00
16 июля (воскресенье)
«СКА Хабаровск» – «Зенит» 11:00
«Рубин» – «Краснодар» 17:30
«Ахмат» – «Амкар» 21:30
18 июля (вторник)
«Локомотив» – «Арсенал» 19:30
«Спартак» – «Динамо» 19:30 («Арена Химки»)

2 тур
21 июля (пятница)
«Анжи» – «Амкар» 19:30
22 июля (суббота)
ПФК ЦСКА – «Локомотив» 15:00
«Зенит» – «Рубин» 17:30
«Краснодар» – «Тосно» 20:00
23 июля (воскресенье)
«Уфа» – «Спартак» 15:00
«Динамо» – «Урал» 17:30
«Ростов» – «Ахмат» 20:00
24 июля (понедельник)
«Арсенал» – «СКА Хабаровск» 19:30

3 тур
29 июля (суббота)
«СКА Хабаровск» – ПФК ЦСКА 15:00 («Арена ЦСКА»)
«Урал» – «Уфа» 15:00
«Рубин» – «Арсенал» 17:30
«Ахмат» – «Динамо» 20:00
30 июля (воскресенье)
«Амкар» – «Ростов» 15:00
«Локомотив» – «Анжи» 17:30
«Тосно» – «Зенит» 20:00
31 июля (понедельник)
«Спартак» – «Краснодар» 19:30

4 тур
4 августа (пятница)
«Анжи» – «Ростов» 20:00
5 августа (суббота)
«Уфа» – «Ахмат» 15:00
«Динамо» – «Амкар» 17:30
«Локомотив» – «СКА Хабаровск» 20:00
6 августа (воскресенье)
«Арсенал» – «Тосно» 15:00
ПФК ЦСКА – «Рубин» 17:30
«Зенит» – «Спартак» 20:00
«Краснодар» – «Урал» 20:00

5 тур
8 августа (вторник)
«СКА Хабаровск» – «Анжи» 11:00
«Амкар» – «Уфа» 17:30
9 августа (среда)
«Урал» – «Зенит» 17:30
«Тосно» – ПФК ЦСКА 20:00
«Спартак» – «Арсенал» 19:30
«Ростов» – «Динамо» 20:00
«Рубин» – «Локомотив» 20:00
10 августа (четверг)
«Ахмат» – «Краснодар» 20:00

6 тур
12 августа (суббота)
«Уфа» – «Ростов» 15:00
ПФК ЦСКА – «Спартак» 17:30
«Анжи» – «Динамо» 20:00
13 августа (воскресенье)
«СКА Хабаровск» – «Рубин» 11:00
«Локомотив» – «Тосно» 17:30
«Краснодар» – «Амкар» 20:00
«Зенит» – «Ахмат» 20:00
14 августа (понедельник)
«Арсенал» – «Урал» 19:30

7 тур
18 августа (пятница)
«Тосно» – «СКА Хабаровск» 19:30
19 августа (суббота)
«Урал» – ПФК ЦСКА 15:00
«Спартак» – «Локомотив» 17:30
«Рубин» – «Анжи» 20:00
20 августа (воскресенье)
«Амкар» – «Зенит» 15:00
«Динамо» – «Уфа» 17:30
«Ростов» – «Краснодар» 20:00
21 августа (понедельник)
«Ахмат» – «Арсенал» 20:00

8 тур
25 августа (пятница)
«Анжи» – «Уфа» 20:00
26 августа (суббота)
«Арсенал» – «Амкар» 15:00
«Рубин» – «Тосно» 17:30
«Локомотив» – «Урал» 20:00
27 августа (воскресенье)
«СКА Хабаровск» – «Спартак» 11:00
ПФК ЦСКА – «Ахмат» 17:30
«Зенит» – «Ростов» 20:00
«Краснодар» – «Динамо» 20:00

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (17)
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Qranat
1498659288
Ну что, уважаемые - честный чемпионат имени МУТКО в действии... То о чем писали и возмущались, свершилось: в 3 туре бригада Гинера проводит гостевой матч с Хабаровским СКА на арене ЦСКА !!! Уткин прав - футболом в России правит совсем не МУТКО, а господин цсковский решала... ведь остальные клубы , как миленькие, судя по календарю, полетят в Хабаровск. А-У, эксперты и чиновники РФПЛ и РФС, объясните народу сие действо... или уже придумали обмен кругами ? Прядкина давно нужно было гнать из нашего футбола - все ведь прекрасно знают, что без отмашки Гинера он даже календарь верстать боялся и теперь все его телодвижения будут лишь ради продвижения адм. ресурсного клуба по таблице ПЛ и благоприятной ситуации в квалификации ЛЧ... а то босс не простит потери бабла от группового этапа ЛЧ, да ?
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insider_retro
1498659495
Летом отпуск... В декабре оранжевый мяч гонять... Беда... Всё куда-то подстраиваемся, интегрируемся, поля с подогревом лепим... А игроки ноют одну и ту же песню про поражения - в начале сезона ещё не набрали форму, а в конце сезона уже устали...
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Добрый Бобер
1498660510
- Алло, слушай, ты какой матч сегодня будешь смотреть? - ахмат-амкар... - Какой? Плохо слышно... - АХМАТ-АМКАР!!! А куда это все побежали?
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ufos73
1498660867
Летом матчи начинаются в 3, осенью в 6... Калеки его составляют
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alex kidn
1498660915
Ска, Урал и Амкар должны летом все матчи играть, а зимой должны играть на юге
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FanatSerj
1498661746
1 тур «Спартак» – «Динамо» Нормуль старт, так старт.
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DIDI 23
1498664731
Календарь мировой лиги.
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Алекс_987
1498665343
Первый матч Спартака дома в Химках?)
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Freyk
1498667227
Почему в Хабаровск едут все клубы, кроме ЦСКА? У них какой-то особый статус, который позволяет гостевые матчи проводить на домашней арене?
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vick-north-west
1498667314
После дерби с ЦСКА и Локомотивом - второй состав в Хабаровск 27 августа. Только так.
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