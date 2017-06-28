РФПЛ опубликовала календарь стартовых восьми туров сезона-2017/18

РФПЛ опубликовала календарь стартовых восьми туров нового сезона. Чемпионат стартует 15 июля. Каждый из туров будет разбиваться как минимум на три дня.
1 тур
15 июля (суббота)
«Урал» – «Ростов» 15:00
«Тосно» – «Уфа» 17:30
«Анжи» – ПФК ЦСКА 20:00
16 июля (воскресенье)
«СКА Хабаровск» – «Зенит» 11:00
«Рубин» – «Краснодар» 17:30
«Ахмат» – «Амкар» 21:30
18 июля (вторник)
«Локомотив» – «Арсенал» 19:30
«Спартак» – «Динамо» 19:30 («Арена Химки»)
2 тур
21 июля (пятница)
«Анжи» – «Амкар» 19:30
22 июля (суббота)
ПФК ЦСКА – «Локомотив» 15:00
«Зенит» – «Рубин» 17:30
«Краснодар» – «Тосно» 20:00
23 июля (воскресенье)
«Уфа» – «Спартак» 15:00
«Динамо» – «Урал» 17:30
«Ростов» – «Ахмат» 20:00
24 июля (понедельник)
«Арсенал» – «СКА Хабаровск» 19:30
3 тур
29 июля (суббота)
«СКА Хабаровск» – ПФК ЦСКА 15:00 («Арена ЦСКА»)
«Урал» – «Уфа» 15:00
«Рубин» – «Арсенал» 17:30
«Ахмат» – «Динамо» 20:00
30 июля (воскресенье)
«Амкар» – «Ростов» 15:00
«Локомотив» – «Анжи» 17:30
«Тосно» – «Зенит» 20:00
31 июля (понедельник)
«Спартак» – «Краснодар» 19:30
4 тур
4 августа (пятница)
«Анжи» – «Ростов» 20:00
5 августа (суббота)
«Уфа» – «Ахмат» 15:00
«Динамо» – «Амкар» 17:30
«Локомотив» – «СКА Хабаровск» 20:00
6 августа (воскресенье)
«Арсенал» – «Тосно» 15:00
ПФК ЦСКА – «Рубин» 17:30
«Зенит» – «Спартак» 20:00
«Краснодар» – «Урал» 20:00
5 тур
8 августа (вторник)
«СКА Хабаровск» – «Анжи» 11:00
«Амкар» – «Уфа» 17:30
9 августа (среда)
«Урал» – «Зенит» 17:30
«Тосно» – ПФК ЦСКА 20:00
«Спартак» – «Арсенал» 19:30
«Ростов» – «Динамо» 20:00
«Рубин» – «Локомотив» 20:00
10 августа (четверг)
«Ахмат» – «Краснодар» 20:00
6 тур
12 августа (суббота)
«Уфа» – «Ростов» 15:00
ПФК ЦСКА – «Спартак» 17:30
«Анжи» – «Динамо» 20:00
13 августа (воскресенье)
«СКА Хабаровск» – «Рубин» 11:00
«Локомотив» – «Тосно» 17:30
«Краснодар» – «Амкар» 20:00
«Зенит» – «Ахмат» 20:00
14 августа (понедельник)
«Арсенал» – «Урал» 19:30
7 тур
18 августа (пятница)
«Тосно» – «СКА Хабаровск» 19:30
19 августа (суббота)
«Урал» – ПФК ЦСКА 15:00
«Спартак» – «Локомотив» 17:30
«Рубин» – «Анжи» 20:00
20 августа (воскресенье)
«Амкар» – «Зенит» 15:00
«Динамо» – «Уфа» 17:30
«Ростов» – «Краснодар» 20:00
21 августа (понедельник)
«Ахмат» – «Арсенал» 20:00
8 тур
25 августа (пятница)
«Анжи» – «Уфа» 20:00
26 августа (суббота)
«Арсенал» – «Амкар» 15:00
«Рубин» – «Тосно» 17:30
«Локомотив» – «Урал» 20:00
27 августа (воскресенье)
«СКА Хабаровск» – «Спартак» 11:00
ПФК ЦСКА – «Ахмат» 17:30
«Зенит» – «Ростов» 20:00
«Краснодар» – «Динамо» 20:00