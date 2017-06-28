Чухлов: «В «Зенит» пришли Полоз и Ерохин. Я бы задумался о расставании с Дзюбой и Кокориным»

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал переход в команду из «Ростова» полузащитников Дмитрия Полоза и Александра Ерохина. По мнению ветерана, после такого укрепления атакующей линии, клуб стоит задуматься над прекращением сотрудничества с Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.

«Оба игрока мне в целом нравятся. Если эти игроки будут на вторых ролях, я разочаруюсь. Когда к нам в «Зенит» переходят новые футболисты, они практически всегда растворяются. Я вот не понимаю: город у нас такой, что ли? За Полоза же лично очень переживаю. Дмитрий – креативный футболист, в «Зените» сейчас таких нет. Очень интересный игрок. Претензия на эту роль была у Кокорина, но вы видите, как он играет. Что касается Ерохина, то следил за ним и когда он играл за «Урал», и в ростовский период карьеры. Тоже умница, но мне кажется, что ему не хватает физики. Надеюсь, у них у обоих все получится.

Надо ли «Зениту» расставаться с кем–то из атакующей группы? Я бы не думая расстался с Дзюбой и Кокориным», – заявил Чухлов.

Ерохин и Полоз подписали с «Зенитом» трехлетние контракты.