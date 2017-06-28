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  • Чухлов: «В «Зенит» пришли Полоз и Ерохин. Я бы задумался о расставании с Дзюбой и Кокориным»

Чухлов: «В «Зенит» пришли Полоз и Ерохин. Я бы задумался о расставании с Дзюбой и Кокориным»

28 июня 2017, 15:54
27

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал переход в команду из «Ростова» полузащитников Дмитрия Полоза и Александра Ерохина. По мнению ветерана, после такого укрепления атакующей линии, клуб стоит задуматься над прекращением сотрудничества с Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.

«Оба игрока мне в целом нравятся. Если эти игроки будут на вторых ролях, я разочаруюсь. Когда к нам в «Зенит» переходят новые футболисты, они практически всегда растворяются. Я вот не понимаю: город у нас такой, что ли? За Полоза же лично очень переживаю. Дмитрий – креативный футболист, в «Зените» сейчас таких нет. Очень интересный игрок. Претензия на эту роль была у Кокорина, но вы видите, как он играет. Что касается Ерохина, то следил за ним и когда он играл за «Урал», и в ростовский период карьеры. Тоже умница, но мне кажется, что ему не хватает физики. Надеюсь, у них у обоих все получится.

Надо ли «Зениту» расставаться с кем–то из атакующей группы? Я бы не думая расстался с Дзюбой и Кокориным», – заявил Чухлов.

Ерохин и Полоз подписали с «Зенитом» трехлетние контракты.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Полоз Дмитрий Ерохин Александр
Комментарии (27)
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Igor11
1498655381
Итак, по версии маркета два игрока сборной перешли в Зенит бесплатно. Интересно, будет ли у нас когда-нибудь честный трансферный рынок? Или, если это все таки правда и Ростов их был готов отпустить бесплатно, то почему они не рассматривали варианты с Европой? Бесплатные игроки уровня своей сборной там явно бы пригодились.
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mihail200606
1498656672
Их теперь хрен продашь... С их то запросами...
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Тамхар
1498657152
Правильно. Только этих двух балбесов куда пристроишь?
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ArReal
1498657495
Такую чушь сморозить может только недоразвитый - а лимит на легионеров?или конкурентов собрался усилять?
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Alex3920486
1498659773
А так все к этому и идет, нахера Манчини нужен этот кусок пластелина?!
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Red narva
1498659788
Всех невостребованных в зенит-2!
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84aivengo
1498659865
кококо давно уже отрезанный ломоть
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Mahone
1498661002
Согласен-Дзюбу в Ростов!!!!!!! Кокошу в Арарат!!!!!!!!!! Этим только деньги,за деньги играют,хоть на лавочке сидеть,да шампанское попивать.........
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OfaZavr
1498662363
Правильно про Дзю и Ко сказал.
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Mr_Digorec
1498671203
Адекватный дядя....)))
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