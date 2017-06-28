Кутьин делает ставку на командный результат в «Енисее»

Форвард «Енисея» Александр Кутьин, который пополнил состав красноярского клуба 21 июня, рассказал о своих целях после перехода из «Тосно».

«Для меня как для футболиста команды самое главное – это цели и командные результаты. Это командный вид спорта. Я никогда не ставлю планки, забить 5, 10 или 15 мячей. Чем больше, тем лучше.

Главная цель, чтобы команда показывала футбол и выигрывала. А буду я забивать или мои партнеры, отходит на второй план. Ясно, что хочется забивать, но главное – это команда», – сказал Кутьин.

В прошедшем сезоне Александр Кутьин провел 37 матчей в Первенстве ФНЛ, забив шесть голов (3 с пенальти).