Шишкин: «Ошибки Акинфеева? Игоря никто не обвинял, он сам переживал из-за этого»

Защитник сборной России Роман Шишкин поделился мнением о ситуации с голкипером национальной команды Игорем Акинфеевым, который подвергся критике из-за ошибки, допущенной в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2).

Напомним, россияне, одержав одну победу и дважды проиграв, не сумели пробиться в полуфинал домашнего турнира.

– Главным виновником поражения считают Игоря Акинфеева. Как команда и тренер отреагировали на его ошибки?

– Все прекрасно понимают, что это футбол. Любой игрок может ошибиться. Игоря никто не обвинял, он сам переживал из-за этого, но на то у нас и команда, чтобы поддерживать друг друга в трудные моменты.