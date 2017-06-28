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  • Шишкин: «Ошибки Акинфеева? Игоря никто не обвинял, он сам переживал из-за этого»

Шишкин: «Ошибки Акинфеева? Игоря никто не обвинял, он сам переживал из-за этого»

28 июня 2017, 01:33
18

Защитник сборной России Роман Шишкин поделился мнением о ситуации с голкипером национальной команды Игорем Акинфеевым, который подвергся критике из-за ошибки, допущенной в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2).

Напомним, россияне, одержав одну победу и дважды проиграв, не сумели пробиться в полуфинал домашнего турнира.

– Главным виновником поражения считают Игоря Акинфеева. Как команда и тренер отреагировали на его ошибки?

– Все прекрасно понимают, что это футбол. Любой игрок может ошибиться. Игоря никто не обвинял, он сам переживал из-за этого, но на то у нас и команда, чтобы поддерживать друг друга в трудные моменты.

Источник: «Советский спорт»
Кубок конфедераций Россия Акинфеев Игорь Шишкин Роман
Комментарии (18)
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Hasanino
1498605740
Но Игроь делает это уже слишком часто
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Nesterenko
1498607178
Даже до КК я считал Акинфеева сильным вратарем. Но после КК мнение сильно поменялось, так как такие ошибки у него происходят именно на больших турнирах и в ответственных матчах. А далеко не факт, что на ЧМ он сыграет идеально. Я не понимаю мнение многих, что якобы "замены нет". Ну а представьте если вдруг Игорь травму получит, и кто стоять то будет? Вариантов просто масса, и как раз в товарищеских матчах нужно давать другим играть, это очень важно. Но Черчесов в плане ротации вратарей очень неактивен, и это очень настораживает. Вот это больше всего пугает перед ЧМ. Какой мы хотим сильной игры от условных Джикия и Васина в защите, если более опытный Акинфеев тоже ошибается?
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Дядя Серёжа
1498613639
Это типа Акинфеев: Отстоял я как-то не так, что поделать, мчудак.
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Ще Гевара
1498620544
Ошибки бывают у всех, но почему после таких ошибок не ставят других вратарей, ведь их то у нас хватает.
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Алексей Гозиас
1498624963
При сем уважение к Акинфееву, но он очень плохо отстоял на КК. Желаю ему удачи и побольше уверенности перед ЧМ.
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mutabor0992
1498631410
Кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку.Басня.А вообще расстрелять.Обоих.Чтобы не кукарекали.А то переживает Иголек...Епть!Да от такого позора,к тому же не впервой,уже пора от стыда окочуриться.
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mutabor0992
1498632652
Задолбал уже Игорек своими ошибками...Нужно ему IQ проверить.Какой то дебиловатый он.
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KalterJax
1498634610
Да мы все по его интервью видели как он переживал! вот Федя Смолов переживал, Самедову было трудно говорить! А конифей просто отмахнулся , мол бывает, чё теперь повеситься!
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paracetamol
1498635368
Когда в воротах Акинфеев, команде можно на поле не выходить. Один муй - поражение.
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Serjoga
1498758324
Давайте переживайте, признавайте вину, расстраивайтесь, а после не выхода из группы на ЧМ (если смелости Акинфееву не хватит уйти самому из сборной) мы будем читать тоже самое, что все расстроены, Акинфеев переживает, у всех бывают ошибки! Может хватит в очередной раз наступать на грабли?
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