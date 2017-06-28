Источник: Ильин и Ерохин в ближайшее время станут игроками «Зенита»

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин и нападающий «Урала» Владимир Ильин в ближайшее время могут стать игроками «Зенита». По информации источника, оба футболиста уже согласовали с петербургским клубом условия личных контрактов.

Сообщается, что Ерохин присоединится к сине-бело-голубым на правах свободного агента и подпишет трехлетнее соглашение, а Ильин обойдется питерцам в 2,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне полузащитник записал на свой счет в РФПЛ 25 матчей, четыре гола и две результативные передачи. В активе нападающего – 10 игр, четыре забитых мяча и один голевой пас.