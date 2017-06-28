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  • Источник: Ильин и Ерохин в ближайшее время станут игроками «Зенита»

Источник: Ильин и Ерохин в ближайшее время станут игроками «Зенита»

28 июня 2017, 00:22
38

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин и нападающий «Урала» Владимир Ильин в ближайшее время могут стать игроками «Зенита». По информации источника, оба футболиста уже согласовали с петербургским клубом условия личных контрактов.

Сообщается, что Ерохин присоединится к сине-бело-голубым на правах свободного агента и подпишет трехлетнее соглашение, а Ильин обойдется питерцам в 2,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне полузащитник записал на свой счет в РФПЛ 25 матчей, четыре гола и две результативные передачи. В активе нападающего – 10 игр, четыре забитых мяча и один голевой пас.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Ростов Ерохин Александр Ильин Владимир
Комментарии (38)
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VSt
1498599436
Зенит хочет сразу 2-е команды выставить?
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serginho8
1498601247
эх бомжи бомжи)) скупают всех кого можно, кто более менее как то выделялся... для чего?? чтоб сидели на лавке??? куда их всех девать? При всем уважении ко всем этим игрокам,они не топеры. Каррера тупо на своем опыте чтоли обыграет снова этот зенит, да и цска тоже. Ах да еще Курбан Бекиевич. Жалко если все эти футболисты которые выделялись прим.Ерохин, затухнут в зенитушке.. но если смогут подняться будет удивительно и очень круто.
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ФК_Полоцк
1498602170
Ильин походу играть не особо хочет в футбол...
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tank219
1498619097
Это не усиление команды, а ослабление конкурентов. Играть будут легионеры, а этих ждет судьба Новосельцева. Еще два потенциальных сборника гейм овер.
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giluxa1963
1498619449
ну когда же вы нажретесь или просматривать поздно во время чемпионата смотреть будут а зимой всех кто не подошел разгонять будут
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МАКАРШВЕД
1498619765
Ерохин переходит, а на счет Ильина пока рано говорить.
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justozavr
1498629677
Каким образом Ерохин свободным агентом уйдет, если у него контракт до 19 года? Че за чес
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VVM1964
1498629790
МОЖЕТ В РУКОВОДСТВЕ ЗЕНИТА ЧТО ТО ЗНАЮТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФУТБОЛЬНЫХ ПРАВИЛ - ВОЗМОЖНО ТЕПЕРЬ БУДУТ ИГРАТЬ 20 НА 20 , ИНАЧЕ ЗАЧЕМ ЗЕНИТ СОБИРАЕТСЯ СКУПИТЬ ВСЕ И ВСЕХ .
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lek!
1498633839
Ильин потушит себя как футболист , просидев пару годиков на лавке . Потом перейдет в ФНЛ и так умирают наши игроки . Оставьте уже его в Урале.
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zico2205
1498642566
Взяли полировать скамеечку и чтобы ослабить конкурентов....Эта позиция Зенита вредит нашему футболу...Вспомните, сколько футболистов заморозили в Зените???? А играть будут легионеры...Пора вводить потолок суммы зарплат для команд РФПЛ...Разве это справедливо, когда играют между собой команды и бюджет одной в десятки раз выше чем у соперника??? И еще??? Неужели не видят наши власти, как Газпром швыряет народные деньги налево и направо??? Газ- это народное достояние, а не питерской шайки....
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