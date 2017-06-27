Полуфинал Кубка конфедераций Германия – Мексика рассудит аргентинец Питана

Стали известны имена арбитров, которые будут обслуживать второй полуфинальный матч проходящего в России Кубка конфедераций-2017 между Германией и Мексикой.

Главным судьей назначен аргентинец Нестор Питана, помогать на линиях ему будут соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти. Резервный судья – Джанлукка Рокки (Италия). За мониторами в видеобудке будут сидеть бразилец Сандро Риччи, итальянец Эленито Ди Либераторе, португалец Артуро Диаш.

Поединок между немцами и мексиканцами состоится 29 июня в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 21:00 по Москве. Добавим, что бригада Нестора Питаны на текущем турнире успела обслужить один матч – встречу группового этапа Португалия – Мексика (2:2).